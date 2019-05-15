早鳥4折起！星野「虹夕諾雅 谷關」開放預定 6月30日開幕

2019-05-15 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



由日本星野集團打造的豪華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，預計將於6月30日正式開幕，並且已於5月15日上午開放預定。除了每晚18,000元起的基本住宿方案外，還有4折～75折的早鳥或續住優惠。業者表示，當日預定狀況反應熱烈，但不便透露實際訂房數。

虹夕諾雅 谷關乃是星野集團首次於日本海外打造的溫泉度假村，飯店內共有50間客房，區分為森羅、山霞、月見、風音與水明等5種不同房型，多為樓中樓設計，所有房間均設有半露天溫泉，每晚定價18,000元起。其中價格最親民的水明區，規劃75平方公尺的空間（約23坪），具有開放感十足的入住體驗；而最頂級的「森羅」，全館僅有1間，空間達216平方公尺（約65坪），可供7人同時入住。

虹夕諾雅 谷關最大的亮點之一，就是以日式木質感所打造的優雅環境，同時還加入台灣的形象元素，呈現出和諧的融合感。除了全客房配備的半露天溫泉外，大眾池也區分為室內與露天區域，將建築揉入谷關的天然景緻之間。另外旗下擁有虹夕諾雅、界、RISONARE等飯店品牌，還打造出水之教堂、石之教堂等代表性景點的星野集團，能夠為台灣帶來怎樣的日系服務，也倍受消費者的期待。