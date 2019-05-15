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早鳥4折起！星野「虹夕諾雅 谷關」開放預定 6月30日開幕

2019-05-15 18:26聯合報 記者陳睿中╱即時報導

由日本星野集團打造的豪華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，預計將於6月30日正式開幕，並且已於5月15日上午開放預定。除了每晚18,000元起的基本住宿方案外，還有4折～75折的早鳥或續住優惠。業者表示，當日預定狀況反應熱烈，但不便透露實際訂房數。

虹夕諾雅 谷關乃是星野集團首次於日本海外打造的溫泉度假村，飯店內共有50間客房，區分為森羅、山霞、月見、風音與水明等5種不同房型，多為樓中樓設計，所有房間均設有半露天溫泉，每晚定價18,000元起。其中價格最親民的水明區，規劃75平方公尺的空間（約23坪），具有開放感十足的入住體驗；而最頂級的「森羅」，全館僅有1間，空間達216平方公尺（約65坪），可供7人同時入住。

虹夕諾雅 谷關最大的亮點之一，就是以日式木質感所打造的優雅環境，同時還加入台灣的形象元素，呈現出和諧的融合感。除了全客房配備的半露天溫泉外，大眾池也區分為室內與露天區域，將建築揉入谷關的天然景緻之間。另外旗下擁有虹夕諾雅、界、RISONARE等飯店品牌，還打造出水之教堂、石之教堂等代表性景點的星野集團，能夠為台灣帶來怎樣的日系服務，也倍受消費者的期待。

目前官網提供的多日入住優惠中，120天以前預約，可享4折的優惠價；90天以前預約，則有5.5折的優惠價。另外連續入住2晚以上，可享75折；連續入住5晚以上，則享5折優惠。

「月見」房型的半露天溫泉。圖／星野集團提供
「月見」房型的半露天溫泉。圖／星野集團提供
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度假村內的水之庭園。圖／星野集團提供
度假村內的水之庭園。圖／星野集團提供
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「水明」房型的客廳，開放感十足。圖／星野集團提供
「水明」房型的客廳，開放感十足。圖／星野集團提供
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虹夕諾雅 谷關的大廳接待處。圖／星野集團提供
虹夕諾雅 谷關的大廳接待處。圖／星野集團提供
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虹夕諾雅 谷關位於谷關山坡上。圖／星野集團提供
虹夕諾雅 谷關位於谷關山坡上。圖／星野集團提供
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「風音」房型的露台。圖／星野集團提供
「風音」房型的露台。圖／星野集團提供
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溫泉教堂建築

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