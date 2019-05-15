蘭蔻升級「超進化肌因大眼精粹」 連睫毛都照顧到

2019-05-15 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



上班族每天熬夜、看劇，幾乎都用眼過度了，平常再怎麼保養，其實看眼周的肌膚，就能看出年紀，因此眼睛周圍的保養超重要！

蘭蔻LANCOME旗下最紅的超進化肌因系列，其中眼部保養銷售第一名的超進化肌因亮眼精粹，在今年推出全新升級版「超進化肌因大眼精粹」，除了強化成分內容，最重要是能強化睫毛根部，豐盈睫毛，對抗眼周細紋。

新一代超進化肌因大眼精粹，將眼部保養更提升了，35歲以上的女性，最在意的眼周問題，如：細紋、眼尾下垂，其他女性還在乎眼袋、黑眼圈，也有可能因為過於勞累，而提早老化出現細紋、乾紋。但使用了蘭蔻「超進化肌因大眼精粹」，讓眼周保養一次到位。

超進化肌因大眼精粹，內含有雷特氏B菌、活性酵母益生菌，能夠強化肌膚屏障，且更細小的分子讓眼周柔嫩肌膚更好吸收，不用擔心眼周因為擦保養品不吸收，而長出了肉芽。

咖啡因萃取能對抗惱人的黑眼圈及眼周暗沈，一整天都有明亮的雙眸。「豐睫修護」是這次升級的秘密武器，由精氨酸、積雪草及檸檬酸組成的修復眼睫毛的根部，讓睫毛更強韌，滋養毛囊。