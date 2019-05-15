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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

宥勝拎S.T Dupont新包很驚艷！旅行達人行李竟然只帶這一點東西

2019-05-15 17:09聯合報 記者孫曼╱即時報導

在過去曾為皇室貴族打造旅行皮件而享譽國際的法國男性精品品牌S.T. Dupont ，比照巴黎旗艦店的打造的全新精品概念店，繼微風廣場後今（5月15日）於新光三越A9開幕。剛從南極回來、正積極準備本月參加法國越野賽的男星宥勝特地出席開幕記者會，可以說是旅行達人的他完美展演品牌全新上市的DÉFI MILLÉNIUM系列包款，是S.T. Dupont針對年輕專業男士打造的新一代設計，包括防水拉鍊、輕量防潑水尼龍等設計細節，都是他大力推薦的選購重點。S.T. Dupont也針對A9新店開幕，推出獨家的龍、馬、鳳凰等吉祥動物圖飾SLIM 7系列打火機。

「DÉFI MILLÉNIUM這系列美觀、功能、質感都超過我對公事包的想像，適合想要正式但又不想要嚴肅的人，如果我是上班族我一定會揹！」宥勝認為這系列共9種包款中，若有公事在身的話，他會挑選可以容納筆電的雙肩後背包，因為攜帶便利且容量十足。而休閒的話他會選擇小型旅行包，因為這樣的容量對他來說剛好可以攜帶3天旅行所需全部的東西，包括幾件換洗衣服、盥洗包、甚至一雙鞋。他更大力讚賞防潑水的尼龍材質和防水拉鍊，因為這對於不喜歡攜帶雨具的他來說實在太重要。他也透露自己正在積極準備挑戰睽違三年的戲劇演出，希望挑戰有別以往的成熟角色。

全新DÉFI MILLÉNIUM系列針對30歲至45歲的年輕男士，以及有商務旅行需求的當代都會旅行者打造，採用高韌度、柔軟耐用的小牛皮，搭配耐刮防污、防潑水的尼龍材質與防水拉鍊，休閒正式都很適宜。全系列都裝飾有別以往的槍鐵深灰色開關扣環和黑色和灰色反光飾帶，整體外觀上比起既有的S.T. Dupont款式更顯年輕，價位也設定在較為容易入手的1到2萬元左右。

全新形象的S.T. Dupont概念店，也在台北復興微風廣場以及新光三越A9三樓登場。整體明亮寬敞的設計比照巴黎的專賣店裝潢，洋溢穩重優雅的知性氣息。外觀採用開放式玻璃落地窗，店中央的弧形玻璃展櫃陳列最經典的書寫筆具與各式打火機。高質感的黑色烤漆建材飾以白色品牌識別Logo，小皮件與公事包等分別區隔陳列，挑選商品時一覽無遺。

S.T. Dupont也針對A9新店開幕，推出獨家的龍、馬、鳳凰等吉祥動物圖飾S...
S.T. Dupont也針對A9新店開幕，推出獨家的龍、馬、鳳凰等吉祥動物圖飾SLIM 7系列打火機。記者吳致碩／攝影
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DÉFI MILLÉNIUM手提包，16,800元。圖／迪生提供
DÉFI MILLÉNIUM手提包，16,800元。圖／迪生提供
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宥勝認為DÉFI MILLÉNIUM雙肩背包大小剛好，攜帶筆電工作方便又防水。記...
宥勝認為DÉFI MILLÉNIUM雙肩背包大小剛好，攜帶筆電工作方便又防水。記者吳致碩／攝影
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Dupont台北新光三越百貨A9館獨家商品SLIM 7系列打火機-鳳凰，6,98...
Dupont台北新光三越百貨A9館獨家商品SLIM 7系列打火機-鳳凰，6,980元。圖／迪生提供
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DÉFI MILLÉNIUM小型背包，16,800元。圖／迪生提供
DÉFI MILLÉNIUM小型背包，16,800元。圖／迪生提供
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宥勝認為DÉFI MILLÉNIUM小型旅行包，可以完全收納他3、5天小旅行所需...
宥勝認為DÉFI MILLÉNIUM小型旅行包，可以完全收納他3、5天小旅行所需全部家當。記者吳致碩／攝影
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DÉFI MILLÉNIUM郵差包，16,800元。圖／迪生提供
DÉFI MILLÉNIUM郵差包，16,800元。圖／迪生提供
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Dupont台北新光三越百貨A9館獨家商品SLIM 7系列打火機-馬，6,980...
Dupont台北新光三越百貨A9館獨家商品SLIM 7系列打火機-馬，6,980元。圖／迪生提供
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Dupont台北新光三越百貨A9館獨家商品SLIM 7系列打火機-龍，6,980...
Dupont台北新光三越百貨A9館獨家商品SLIM 7系列打火機-龍，6,980元。圖／迪生提供
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宥勝認為DÉFI MILLÉNIUM雙肩背包大小剛好，攜帶筆電工作方便又防水。記...
宥勝認為DÉFI MILLÉNIUM雙肩背包大小剛好，攜帶筆電工作方便又防水。記者吳致碩／攝影
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DÉFI MILLÉNIUM小型旅行包，20,800元。圖／迪生提供
DÉFI MILLÉNIUM小型旅行包，20,800元。圖／迪生提供
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DÉFI MILLÉNIUM大型手提包，20,800元。圖／迪生提供
DÉFI MILLÉNIUM大型手提包，20,800元。圖／迪生提供
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