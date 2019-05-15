《想見你》柯佳嬿、許光漢詮釋FENDI全新系列 變身螢光情侶大放閃

2019-05-15 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



延續拿logo作文章的風潮，FENDI推出Selleria Roma Amor系列，色彩浮誇，帶著玩世不恭的街頭感，霓虹螢光單品相當搶眼，私下穿搭以低彩度為主的柯佳嬿演繹亮紅色裙裝，表示很少穿螢光亮色系，但如果作為點綴例如帽子、包包、鞋子等配件就可以，許光漢馬上接話，「我也是，尤其我最愛的造型就是全身上下只有一個亮點。」

兩人也不約而同提及，最喜歡幾何彩色的平行六面體AMOR字樣圖案設計，以瑩光黃、桃紅色彩成為刺繡或T恤上的滿版印花，相當吸睛； 當日柯佳嬿演繹的Roma Amor黑色長外套、許光漢穿皮草logo外套，則是個別最鍾愛的單品。FENDI延續與當代前衛創意人士合作的計畫，這次與塗鴉藝術家Pref再度攜手，運用FENDI logo打造Selleria Roma Amor系列，將ROMA與其倒裝字AMOR呈現為幾何彩色平行六面體，或是鋪排為如同緞帶般蜿蜒的變形波浪字，營造3D立體效果，成為服裝前襟、袖身的印花。