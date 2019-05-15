《想見你》柯佳嬿、許光漢詮釋FENDI全新系列 變身螢光情侶大放閃
延續拿logo作文章的風潮，FENDI推出Selleria Roma Amor系列，色彩浮誇，帶著玩世不恭的街頭感，霓虹螢光單品相當搶眼，私下穿搭以低彩度為主的柯佳嬿演繹亮紅色裙裝，表示很少穿螢光亮色系，但如果作為點綴例如帽子、包包、鞋子等配件就可以，許光漢馬上接話，「我也是，尤其我最愛的造型就是全身上下只有一個亮點。」
兩人也不約而同提及，最喜歡幾何彩色的平行六面體AMOR字樣圖案設計，以瑩光黃、桃紅色彩成為刺繡或T恤上的滿版印花，相當吸睛； 當日柯佳嬿演繹的Roma Amor黑色長外套、許光漢穿皮草logo外套，則是個別最鍾愛的單品。FENDI延續與當代前衛創意人士合作的計畫，這次與塗鴉藝術家Pref再度攜手，運用FENDI logo打造Selleria Roma Amor系列，將ROMA與其倒裝字AMOR呈現為幾何彩色平行六面體，或是鋪排為如同緞帶般蜿蜒的變形波浪字，營造3D立體效果，成為服裝前襟、袖身的印花。
Selleria Roma Amor女裝系列包括丹寧服飾，運動風剪裁T恤、緊身長褲與夾克，皆有七彩霓虹風格的飾邊、縫線，延續春夏輪廓，皮革機車夾克、超大口袋和圖案的短版風衣、雙面穿oversized羽絨外套都是搶眼單品；男裝系列的寬鬆慢跑褲、印花襯衫、絲綢睡衣套裝和尼龍風衣，都相當時髦。此外，經典包款如Peekaboo、Baguette和Mon Trésor也都換上桃紅、黃色等霓虹色彩緄邊，FFreedom涼鞋、楔形鞋和運動鞋則採用柔軟萊卡布料製成，增添輕盈運動感。
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