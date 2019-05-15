親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

《想見你》柯佳嬿、許光漢詮釋FENDI全新系列 變身螢光情侶大放閃

2019-05-15 16:57聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

延續拿logo作文章的風潮，FENDI推出Selleria Roma Amor系列，色彩浮誇，帶著玩世不恭的街頭感，霓虹螢光單品相當搶眼，私下穿搭以低彩度為主的柯佳嬿演繹亮紅色裙裝，表示很少穿螢光亮色系，但如果作為點綴例如帽子、包包、鞋子等配件就可以，許光漢馬上接話，「我也是，尤其我最愛的造型就是全身上下只有一個亮點。」

兩人也不約而同提及，最喜歡幾何彩色的平行六面體AMOR字樣圖案設計，以瑩光黃、桃紅色彩成為刺繡或T恤上的滿版印花，相當吸睛； 當日柯佳嬿演繹的Roma Amor黑色長外套、許光漢穿皮草logo外套，則是個別最鍾愛的單品。FENDI延續與當代前衛創意人士合作的計畫，這次與塗鴉藝術家Pref再度攜手，運用FENDI logo打造Selleria Roma Amor系列，將ROMA與其倒裝字AMOR呈現為幾何彩色平行六面體，或是鋪排為如同緞帶般蜿蜒的變形波浪字，營造3D立體效果，成為服裝前襟、袖身的印花。

Selleria Roma Amor女裝系列包括丹寧服飾，運動風剪裁T恤、緊身長褲與夾克，皆有七彩霓虹風格的飾邊、縫線，延續春夏輪廓，皮革機車夾克、超大口袋和圖案的短版風衣、雙面穿oversized羽絨外套都是搶眼單品；男裝系列的寬鬆慢跑褲、印花襯衫、絲綢睡衣套裝和尼龍風衣，都相當時髦。此外，經典包款如Peekaboo、Baguette和Mon Trésor也都換上桃紅、黃色等霓虹色彩緄邊，FFreedom涼鞋、楔形鞋和運動鞋則採用柔軟萊卡布料製成，增添輕盈運動感。

FENDI Roma Amor FFreedom厚底涼鞋，價格店洽。圖／FEND...
FENDI Roma Amor FFreedom厚底涼鞋，價格店洽。圖／FENDI提供
分享
FENDI Roma Amor口袋吊飾包，售價28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Roma Amor口袋吊飾包，售價28,700元。圖／FENDI提供
分享
柯佳嬿與許光漢詮釋FENDI Roma Amor系列，（左）上衣39,000元、...
柯佳嬿與許光漢詮釋FENDI Roma Amor系列，（左）上衣39,000元、亮紅色外套74,000元及長裙63,900元，搭配Mini Baguette包款59,900元和NANO Baguette Charm吊飾17,200元；（右）黑色外套及長褲價格店洽，配襯FF Sneaker休閒鞋26,000元。記者林澔一／攝影
分享
FENDI Roma Amor Mon Trèsor，售價56,000元。圖／F...
FENDI Roma Amor Mon Trèsor，售價56,000元。圖／FENDI提供
分享
FENDI ROMA AMOR Baguette Large，售價84,900元...
FENDI ROMA AMOR Baguette Large，售價84,900元。圖／FENDI提供
分享
柯佳嬿與許光漢演繹FENDI Roma Amor系列，（左）長袖設計上衣32,9...
柯佳嬿與許光漢演繹FENDI Roma Amor系列，（左）長袖設計上衣32,900元、長褲32,900元、長外套83,900元，搭配FFreedom高跟鞋59,900元；（右）外套、長褲價格店洽，搭襯FF Sneaker休閒鞋26,000元。記者林澔一／攝影
分享

FENDI藝術家

相關新聞

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

獨／人氣千層蛋糕時飴新口味「橙花香丁」停賣 粉絲傻眼

2019-05-15 20:58

法老裝、聖甲蟲包 章子怡、迪麗熱巴都變埃及人

2019-05-15 20:10

李準基站好站滿40分鐘挺LONGCHAMP 五百粉絲守秩序好棒棒

2019-05-15 19:57

限量30組！金錦町520我愛你「胭脂禮盒」開放預購

2019-05-15 19:38

六福居五星主廚到你家 最低3折起輕鬆當「豪宅主人」

2019-05-15 19:20

台中逢甲排隊美食現在台北吃得到 KACHI泡芙聯名舒油頭快閃SOGO狂吸人潮

2019-05-15 19:14

快時尚重磅聯名快搶！超萌寶可夢、名偵探柯南全到齊

2019-05-15 19:06

早鳥4折起！星野「虹夕諾雅 谷關」開放預定 6月30日開幕

2019-05-15 18:26

好市多「杏仁脆餅」特價 網友：惡魔之餅冰過更好吃

2019-05-15 18:12

滿滿1/3新鮮榴槤果泥! 微熱山丘再推新品「貓山王榴槤冰心蛋糕」

2019-05-15 18:04

蘭蔻升級「超進化肌因大眼精粹」 連睫毛都照顧到

2019-05-15 17:41

全球環球影城刷「上海商銀小小兵萬事達卡」，購物享10%現金回饋

2019-05-15 17:31

宥勝拎S.T Dupont新包很驚艷！旅行達人行李竟然只帶這一點東西

2019-05-15 17:09

日本SOU‧SOU海外首展來台 大同電鍋換上經典圖騰表現「台式的可愛」

2019-05-15 16:51

台灣首個高山考古遺址 曲冰成第十處國定考古遺址

2019-05-15 16:46

李準基寵粉無上限 拎LONGCHAMP最新款現身機場和粉絲自拍

2019-05-15 15:53

資深女神坎城紅毯制霸！蒂妲絲雲頓優雅未來感 鞏俐裝飾風希臘女神

2019-05-15 15:40

肥嫩鮮蚵浮誇鋪滿魯肉飯 夏日台味海陸大餐藏身華西街

2019-05-15 15:37

超可愛桃紅小熊鞋底 謝金燕忍不住大秀美腿

2019-05-15 15:32

兩岸盃精品咖啡邀請賽 阿里山「咖啡王子」勇奪評審團大獎

2019-05-15 14:45

下殺二折 真OUTLET駕到

2019-05-15 14:40

時尚恐龍快閃店 收藏迷瘋狂

2019-05-15 14:40

再怎麼熱都不怕！盤點3款夏日必備不脫妝神器 粉凝膠真的必入手

2019-05-15 14:14

邦交國來台考察PTS教學法 餐飲教育也能拚外交

2019-05-15 12:43

經典神劇《鐘樓怪人》即將售罄 最後座位搶購

2019-05-15 12:38

炒價賺3倍！IKEA X Off-White地毯秒殺賣光 頭香粉絲：排了5天

2019-05-15 11:46

今下午開搶！ 捷星航空飛大阪東京單程150元起

2019-05-15 11:46

台南府城炎夏超犯規古早味 Q彈綿滑布丁冰沙IG打卡熱

2019-05-15 11:27

學者：台灣的去中國化 和整個世界潮流背道而馳

2019-05-15 10:52

科技部偕新創國家隊攻法國 搶占歐洲新創市場

2019-05-15 08:28

轉賣現賺3萬！熬夜搶買聯名地毯 IKEA湧「折椅海」

2019-05-15 00:56

轉賣現賺3萬！熬夜搶買聯名地毯 IKEA湧「折椅海」

2019-05-15 00:16
看更多

熱門文章

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-15 22:50

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

阿嬤託夢報號碼「全中」 憨孫亂買瞬間噴飛頭獎

2019-05-16 11:22

工作十年沒存款 他被主管狂念一小時：至少該存個60萬

2019-05-16 10:43

熱到周末！氣象局：下周高溫溜滑梯 北部掉10度

2019-05-16 09:17

記得帶傘！今各地防午後雷陣雨、強降雨

2019-05-16 04:54

每日星座運勢／天蠍好事連連精神爽 戀情急速加溫

2019-05-16 00:00

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

吳德榮：暖空氣籠罩南部高溫上看36度 下周一轉涼有雨

2019-05-16 07:30

父抱小孩走近柵欄 母獅一伸爪扯掉4歲女童頭皮

2019-05-16 10:22

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

早起沒有精神？看看你為何睡不好

2019-05-16 08:06

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

老祖宗偏方大破解！用白醋洗臉可以去斑和美白？

2019-05-15 22:47

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

攝取全穀麵包 研究：影響腸健康

2019-05-16 12:17

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

慶端午！大樂透加開「100組100萬」重磅再現

2019-05-16 11:09

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

雲端發票專屬獎 將增40萬組500元

2019-05-16 00:08

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

免疫療法抗癌 不讓T細胞煞車

2019-05-15 23:50

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

免疫療法夯 癌症基金會：部分肺腺癌標靶更有效

2019-05-16 10:59

影／不需再「割喉」自費甲狀腺切除術無疤且疼痛少  

2019-05-16 12:08

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top