日本SOU‧SOU海外首展來台 大同電鍋換上經典圖騰表現「台式的可愛」

2019-05-15 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



來自京都的品牌「SOU‧SOU」，透過設計重新詮釋日本傳統工藝也抓住年輕人的心，現在這股可愛時尚風潮即將來台，將於5月22日至6月10日舉辦海外首展「SOU‧SOU in Taiwan」於誠品北中南三店同步展開，「誠品R79」更將復刻京都「SOU‧SOU」本舖風貌外，更推出多款充滿台灣特色的台灣限定商品，像是首度推出的機車安全帽、大同電鍋等，呈現「台式SOU‧SOU」魅力，誠品台中園道店及高雄駁二店也同步開展。

「SOU‧SOU in Taiwan」將書街大面光牆與櫥窗也展現京都鴨川及四季設計風情，近500種SOU‧SOU設計品不用飛日本就能買得到，更首次與誠品書店合作推出多款台灣獨家商品。

在SOU‧SOU眾多紋樣中，最受歡迎也最具代表性的就是「十數」圖案，於京都「SOU‧SOU足袋」店外即可看見活潑的數字牆面。這次在誠品R79的海外首展「SOU‧SOU in Taiwan」，也將結合「十數」印花，打造可愛數字牆面，並獨家展出80幅設計師脇阪克二「一日一繪」原畫，感受設計師筆尖下的京都之美。