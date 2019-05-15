資深女神坎城紅毯制霸！蒂妲絲雲頓優雅未來感 鞏俐裝飾風希臘女神
坎城影展日前在法國登場，巨星雲集的紅地毯是珠寶華服的競技場，其中更是不乏資深紅毯資優生。時尚品味深受肯定的英國女星蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）身穿男裝設計師Haider Ackermann為她特別訂製的合身垂綴禮服，綴滿亮片與水鑽裝飾，搭配俐落的髮型和卡地亞大型的Agraffe de Cartier 系列手環和長方形切割Reflection de Cartier 鑽戒，簡約的打扮摩登優雅，恰到好處的抓皺垂墜洋溢未來感，果然再次大獲好評。
亞洲的資深紅毯巨星鞏俐，這次選擇英國高級訂製服Ralph & Russo的蕾絲花朵白色禮服，而為搭配服裝充滿大自然裝飾的設計，選擇配戴了寶詩龍（Boucheron）全新尚未曝光過的Feuilles Dacanthe系列珠寶，是以希臘羅馬柱子上常見的爵床葉裝飾花紋為靈感的設計，果然彷彿希臘女神。同樣穿著白色Ralph & Russo搭配寶詩龍珠寶的前維密天使Alessandra Ambrosio，則是以簡約的單肩禮服配襯造型奪目的Ricochet漣漪耳環，呈現不一樣的資深女神風采。
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