資深女神坎城紅毯制霸！蒂妲絲雲頓優雅未來感 鞏俐裝飾風希臘女神

2019-05-15 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



坎城影展日前在法國登場，巨星雲集的紅地毯是珠寶華服的競技場，其中更是不乏資深紅毯資優生。時尚品味深受肯定的英國女星蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）身穿男裝設計師Haider Ackermann為她特別訂製的合身垂綴禮服，綴滿亮片與水鑽裝飾，搭配俐落的髮型和卡地亞大型的Agraffe de Cartier 系列手環和長方形切割Reflection de Cartier 鑽戒，簡約的打扮摩登優雅，恰到好處的抓皺垂墜洋溢未來感，果然再次大獲好評。