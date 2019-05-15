超可愛桃紅小熊鞋底 謝金燕忍不住大秀美腿
Moschino今年推出一系列以當家泰迪熊做為鞋底的運動鞋系列商品，一開始只打造了白鞋底系列，後來又將此系列多加上桃紅色款式，粉嫩的桃紅小熊鞋底無論哪個角度看都超可愛！
日前謝金燕就在自己的IG一連曬了3組照片大秀桃紅小熊鞋底，配上她標誌性的超長美腿性感又甜美，馬上引發網友紛紛盛讚「可愛」，謝金燕也表示「捨不得把他的臉弄髒」。此系列泰迪熊鞋分成可調節式的魔鬼氈扣環與繫帶兩種款式，熊熊橡膠鞋底是最大賣點，為鞋子增添了動態變化樂趣，無論是桃紅底或白底款都印有「這不是一個Moschino玩具」標語，保留品牌搞怪特質。
Versace春夏則是延續去年推出的人氣商品Chain Reaction系列，打造全新Cross Chainer運動鞋。以異材質拼接鞋底與放大鍊飾狀細節，配搭多種素材及色彩布料縫製，同樣讓人將焦點一路從鞋身延伸到鞋底。其中桃紅、螢光綠更是搶鏡。
鍊飾狀鞋底是Cross Chainer系列的獨有特色，鞋身以潛水夾棉、透氣網布及橡膠物料製作，輕盈透氣並延續Chain Reaction採用橡膠打造的標誌徽章及希臘回紋元素經典細節，鞋頭位置加入代表「力量」的點字裝飾，暗藏玄機。輕盈高調的設計，讓韓國男團EXO成員燦烈、美國饒舌歌手雙鍊大師2 Chainz與義大利演員Paolo Stella等都紛紛搶穿。
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