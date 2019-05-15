超可愛桃紅小熊鞋底 謝金燕忍不住大秀美腿

2019-05-15 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Moschino今年推出一系列以當家泰迪熊做為鞋底的運動鞋系列商品，一開始只打造了白鞋底系列，後來又將此系列多加上桃紅色款式，粉嫩的桃紅小熊鞋底無論哪個角度看都超可愛！

日前謝金燕就在自己的IG一連曬了3組照片大秀桃紅小熊鞋底，配上她標誌性的超長美腿性感又甜美，馬上引發網友紛紛盛讚「可愛」，謝金燕也表示「捨不得把他的臉弄髒」。此系列泰迪熊鞋分成可調節式的魔鬼氈扣環與繫帶兩種款式，熊熊橡膠鞋底是最大賣點，為鞋子增添了動態變化樂趣，無論是桃紅底或白底款都印有「這不是一個Moschino玩具」標語，保留品牌搞怪特質。

Versace春夏則是延續去年推出的人氣商品Chain Reaction系列，打造全新Cross Chainer運動鞋。以異材質拼接鞋底與放大鍊飾狀細節，配搭多種素材及色彩布料縫製，同樣讓人將焦點一路從鞋身延伸到鞋底。其中桃紅、螢光綠更是搶鏡。