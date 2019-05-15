再怎麼熱都不怕！盤點3款夏日必備不脫妝神器 粉凝膠真的必入手

2019-05-15 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



氣溫逐漸變熱，走在路上，沒多久就開始流汗，讓女人妝感也毀了，夏天要怎麼不融妝，還能維持清透的妝感，是每位女人的困擾。針對這問題，又有彩妝品牌推出一系列號稱「不失控」的粉底，讓化妝也能維持保溼、輕透與自然的妝感。

3INA 零失控3in1粉底液

3INA這回針對夏日化妝，推出一款絕對不失控的『3in1粉底液』，有超強的遮瑕功力，即使新手也不用擔心上底妝的任何狀況。在夏日時，流汗會會讓人還沒出門，底妝已經土石流，這款3in1粉底液，內含有「極限親膚控油因子」，清爽粉體能吸附油脂、長時間的底妝也不暗沉，針對融妝、斑駁、浮粉，就算一整天也不用擔心，從手殘菜鳥，晉升到不失誤的底妝高手。

佳麗寶 光色立體粉底液UV

夏天化妝，女生最怕厚重的妝感，佳麗寶新推出質地輕如羽毛般的粉底液，呈現耀眼完美的輪廓線，服貼又保濕。這款光色立體粉底液UV，可以解決毛孔粗大與膚色不均勻的問題，即使上妝時間再久，依然能夠維持持久服貼妝感。隨粉底液內還附上專用的粉撲，上妝零死角，鼻翼、下巴、額頭、嘴角，都能輕鬆到位，炎熱的夏天，也不用擔心浮粉、妝感變色的問題，相信這款粉底液，也是夏日必備神器，共4色。

RMK光透CC粉凝膠

比較少人用的粉凝膠，其實正是夏天能使用的妙招，RMK光透CC粉凝膠能幫妳快速打底，立刻呈現透光明亮美肌。如果想再夏日追求透明妝感的美妝控們，光透CC粉凝膠能給你不一樣的體驗。

透明凝膠中以均衡的比例，調和白、紅、黃、黑 4種的彩色膠囊油，讓妳在挑選襯出膚色的化妝品時，能夠找到專屬自己的色系，呈現自然的膚色妝感加上光澤亮麗的肌膚，再添加些粉狀顏料，讓妝感就像是沒有上妝般的自在。