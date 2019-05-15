香水與特調 都會男女愛上台北遠東的美好英倫微醺

2019-05-15 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



五星飯店與精品美妝的聯名合作一波又一波，香格里拉台北遠東國際飯店這次攜手英國皇室御用香水品牌ATKINSONS，推出聯名限定調酒，自即日起至6月30日在大廳茶軒推出四款聯名限定調酒。

台北遠東飯店指出，此次推出的ATKINSONS聯名限定調酒，以220年前英國皇室為背景，其香氣不僅受到拿破崙、俄國沙皇皇后等歐洲皇室名流的爭相吹捧，甚至連英國攝政王喬治四世都驚艷不已，特此欽點為皇室調香師，成為英倫古龍水的先河。

這次台北遠東飯店大廳茶軒將其中四款經典香水老龐德街24號、玫瑰仙境、搖滾薰衣草、沁涼檸夏，幻化成四款限定版靈魂系調酒。

且啜飲著層次多元獨家特調的同時，也能邊品聞著獨具特色的奢華香水，感受皇室貴族的生活品味，預料台北遠東飯店的大廳茶軒，今年5、6月將成為時髦都會男女的小酌風尚熱門打卡點。

其中，最經典的就屬「24 Old Bond Street老龐德街24號」莫屬，以品牌總店舊址命名，也是ATKINSONS的第一支香水。調酒師 Shane 從這經典香氣中的元素選用紅茶、Gin Tonic、蘇格蘭泥煤威士忌最後用煙熏槍增加煙熏味，成為了一款冷而辛辣、卻有著空靈清新感的調酒，和老龐德街24號這款香水一樣令人印象深刻。

「沁涼檸夏 Mint & Tonic」此酒款運用琴酒，清新的薄荷，搭配上現榨葡萄柚汁和薑調和口感，最後加上飯店自製的果乾提味，薄荷在其中扮演著最為燦爛的芬芳香氣，也是英國典型的靈丹妙藥。

此外，這次調酒師也打造了一款名副其實的冰涼薰衣草雞尾酒。名為「搖滾薰衣草 Lavender on the Rock」的調酒，將薰衣草浸泡在琴酒中搭配杏仁酒如冰涼的淡香水，活力充沛令人目眩神迷的酒款，詮釋都會女子微醺不醉的高雅感，同時加入了羅勒，再次強調了調酒的香草香氣，也巧妙呈現香水即是調酒，調酒即是香水的意象。

另一款「玫瑰仙境 Rose in Wonderland」調酒則是仙氣十足，調酒師採用梨山烏龍茶，其清甜滑口、香氣優雅帶有水蜜桃味，搭配黑醋栗果汁和玫瑰水。香濃的茶香果香和玫瑰氣息刻畫了這代表性花朵的獨特個性。

同時，5、6月的周末享用特調的同時，還可享超優惠價格450元加購下午茶自助饗宴。