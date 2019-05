香水與特調 都會男女愛上台北遠東的美好英倫微醺

2019-05-15 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



五星飯店與精品美妝的聯名合作一波又一波,香格里拉台北遠東國際飯店這次攜手英國皇室御用香水品牌ATKINSONS,推出聯名限定調酒,自即日起至6月30日在大廳茶軒推出四款聯名限定調酒。

台北遠東飯店指出,此次推出的ATKINSONS聯名限定調酒,以220年前英國皇室為背景,其香氣不僅受到拿破崙、俄國沙皇皇后等歐洲皇室名流的爭相吹捧,甚至連英國攝政王喬治四世都驚艷不已,特此欽點為皇室調香師,成為英倫古龍水的先河。

這次台北遠東飯店大廳茶軒將其中四款經典香水老龐德街24號、玫瑰仙境、搖滾薰衣草、沁涼檸夏,幻化成四款限定版靈魂系調酒。

且啜飲著層次多元獨家特調的同時,也能邊品聞著獨具特色的奢華香水,感受皇室貴族的生活品味,預料台北遠東飯店的大廳茶軒,今年5、6月將成為時髦都會男女的小酌風尚熱門打卡點。

其中,最經典的就屬「24 Old Bond Street老龐德街24號」莫屬,以品牌總店舊址命名,也是ATKINSONS的第一支香水。調酒師 Shane 從這經典香氣中的元素選用紅茶、Gin Tonic、蘇格蘭泥煤威士忌最後用煙熏槍增加煙熏味,成為了一款冷而辛辣、卻有著空靈清新感的調酒,和老龐德街24號這款香水一樣令人印象深刻。

「沁涼檸夏 Mint & Tonic」此酒款運用琴酒,清新的薄荷,搭配上現榨葡萄柚汁和薑調和口感,最後加上飯店自製的果乾提味,薄荷在其中扮演著最為燦爛的芬芳香氣,也是英國典型的靈丹妙藥。

此外,這次調酒師也打造了一款名副其實的冰涼薰衣草雞尾酒。名為「搖滾薰衣草 Lavender on the Rock」的調酒,將薰衣草浸泡在琴酒中搭配杏仁酒如冰涼的淡香水,活力充沛令人目眩神迷的酒款,詮釋都會女子微醺不醉的高雅感,同時加入了羅勒,再次強調了調酒的香草香氣,也巧妙呈現香水即是調酒,調酒即是香水的意象。

另一款「玫瑰仙境 Rose in Wonderland」調酒則是仙氣十足,調酒師採用梨山烏龍茶,其清甜滑口、香氣優雅帶有水蜜桃味,搭配黑醋栗果汁和玫瑰水。香濃的茶香果香和玫瑰氣息刻畫了這代表性花朵的獨特個性。

同時,5、6月的周末享用特調的同時,還可享超優惠價格450元加購下午茶自助饗宴。