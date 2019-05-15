經典神劇《鐘樓怪人》即將售罄 最後座位搶購

2019-05-15 12:38 聯合新聞網 聯合數位文創



【台北訊】經典法文音樂劇《鐘樓怪人》風靡全球，在二○一九年迎來輝煌的二十周年紀念，而世界巡演首站則從台北起跑，一九九八年的原版卡司也將首度來台，為粉絲演唱動人歌曲，加上由法國團隊自行搭建、同步巴黎的歐規舞台，視覺聽覺無敵雙享受，只為給觀眾最震撼、最難忘的《鐘樓怪人》二十周年盛宴。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

為了讓更多觀眾進場體會《鐘樓怪人》帶來的感動，最低票價僅定價五百六十元，讓第一次看戲、因為價格而猶豫不決的你，也可以無痛入手。另外，有少許預算想嚐鮮的小資族，也可專攻一至兩千元價位的二樓看台座位區，視野遼闊，震撼度依舊。如果有足夠資金想購買高票價區位，也別忘記參考主辦單位的多種卡友、會員及套票優惠，選出最適合自己的方案，購買最經濟實惠的票券，在報稅季節裡，用最高的CP值，觀賞最感動的演出。

演出將至，主辦單位也提醒尚未購票的觀眾，各票區票券都即將售罄，務必把握機會購票，一同進場，成為全球第一批和《鐘樓怪人》一起歡慶二十歲的VIP。

● 由聯合數位文創主辦、華南金控主要贊助之經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，六月一日至九日在台北和平籃球館演出。特別感謝指定航空長榮航空及指定飯店福華大飯店的支持。購票最低優惠八八折，購票請上udn售票網，客服專線請洽（02）7721-6958 #2。