炒價賺3倍！IKEA X Off-White地毯秒殺賣光 頭香粉絲：排了5天

2019-05-15 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



IKEA與8位世界級設計師所合作的8款聯名地毯，自5月15日上午9:30起於全台5間門市開始販售。其中倍受矚目的「IKEA X Off-White聯名地毯」更是最受粉絲期待，一開賣就瞬間秒殺。成功搶得頭香的「01號」先生透露，自己從上週五（5月10日）就已經來排隊，今天已經是排隊第5天，能夠順利買到感覺很開心。

自2014年起，IKEA Art Event每年都會和當代藝術家合作推出聯名家居藝術品。本屆的IKEA Art Event活動，就邀請Off-White創辦人Virgil Abloh、波蘭藝術家Filip Pagowski、日本藝術家Misaki Kawai等知名設計師，推出8款風格各異的地毯，售價5,900～16,900元不等。當中又因Off-White為潮流界的當紅炸子雞，所以最令粉絲瘋狂，原價單條13,900元，網拍上已經翻價2～3倍，甚至有50,000元以上的喊價。

本次IKEA Art Event採各分店配給販售。其中IKEA敦北店共分配到106條，其中IKEA X Off-White聯名款僅有43條。在14日半夜，現場就已經集結近百名的民眾排隊等候，並於15日發放號碼牌，依號碼牌購買。其中位於隊伍最前方，拿到「no.01」號碼牌的中年男子低調表示，自己是Off-White的粉絲，家中也有Off-White的商品。本次得知販售資訊後，即於上週五（5月10日）上午前來排隊，等5天終於順利買到。

另外，拿到29號號碼牌、全身與Off-White地毯同一色系的林小姐則表示，自己跟兒子在週日（5月12日）吃完母親節大餐後就一起來排隊，能夠買到Off-White也是非常開心，會自己留著用。

儘管開賣現場流程順利，但是林小姐也表示，在15日清晨5、6點時，有約5、6名年輕人前來，抱怨現場有其他排隊民眾上廁所時間太久，應該要取消資格，還要脅報警處理，企圖插隊。但在眾人的指責之下，並未讓他們插隊成功，也成為排隊時的小插曲。