85℃推蛋型冰粽 吃完還能玩立蛋

2019-05-15 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



三款麻吉蛋粽有紅豆鮮奶、芋頭鮮奶和芝麻鮮奶口味。圖／85℃提供 分享 facebook

85℃今年推出全新雞蛋造型的冰粽，把整顆鮮奶麻糬包進蛋殼裡面，再放入雞蛋紙盒中，外型超逼真，就像一盒真的有機蛋，用創新包裝顛覆以往冰粽的外觀造型，鮮奶麻糬吃完後，剩下的蛋殼還可以在端午節玩立蛋，或是彩繪後當成裝飾品。

85℃表示，今年端午節推出三款麻吉蛋粽，有紅豆鮮奶、芋頭鮮奶和芝麻鮮奶口味，中間包著鮮奶油，外皮是Q彈麻糬，冰冰涼涼的口感，適合在炎炎夏日享用。其中，紅豆鮮奶麻糬是紅豆慢火熬煮後，與鮮奶油結合，裹入彈牙的麻糬，搭配出的綿密好滋味；另外，冰軟Q彈的麻糬皮，包裏著鬆綿芋頭風味的冰涼內餡，好吃不黏牙；還有黑芝麻與麻糬，呈現出甜而不膩的風味。單顆原價45元，5月15日起到6月7日，到85℃門市購買任何一種飲料，即可用39元加購乙顆，八入麻吉蛋粽禮盒特價320元，口味任選，建議最佳品味時間是冷藏退冰兩個小時再吃。