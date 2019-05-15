轉賣現賺3萬！熬夜搶買聯名地毯 IKEA湧「折椅海」

2019-05-15 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



民眾準備小折椅、野餐墊、行動電源等必需品，準備長期排隊抗戰。記者陳睿中／攝影 分享 facebook 連鎖家居用品IKEA自5月15日起，將於全台5間分店推出8款與世界各地藝術家合作的潮流藝術地毯，其中Off-White的創辦人Virgil Abloh所設計的聯名款最受粉絲注目，原價一條13,900元，目前在網路上已經喊價約30,000～40,000元，甚至有達50,000元以上的高價。14日半夜時，IKEA敦北店前就已經集結一片約50人的「睡袋海」、「折椅海」，準備排隊搶購限量商品。

從2014年開始，IKEA Art Event每年都會和來自世界各地的當代藝術家合作，創作出可以讓所有人家中都更有趣味的藝術品。本屆為第5屆的IKEA Art Event活動。除了Virgil Abloh之外，還有創作出川久保玲品牌的雙眼紅愛心的波蘭藝術家Filip Pagowski、日本藝術家Misaki Kawai等知名藝術家。地毯各是具有前衛時尚、街頭文化等不同風格，售價5,900～16,900元不等，每人限購一款。

其中IKEA X Off-White聯名地毯，品牌創辦人兼設計師Virgil Abloh在象徵高貴的傳統波斯地毯中央寫上大大的「KEEP OFF」（走開），希望透過諷刺的手法傳達幽默與省思。也因Off-White為近年火熱的奢華潮流品牌，也因此本次的聯名款地毯最受粉絲期待。

IKEA敦北店預計將於5月15日開賣Art Event聯名地毯，採發放號碼牌方式，每人限領一張號碼牌、限購一件。為了能夠搶到Off-White聯名地毯，半夜23:00時，就已可見到約50人在現場排隊，多數人也都準備毛毯、野餐墊、睡袋、手機、小椅子、行動電源等「長期抗戰」的必備用品。其中居首的「排隊冠軍」更是直接躺著蓋上毛毯呼呼大睡，週邊還準備有各種排隊必需品。除了許多身著時尚的型男潮女之外，現場也可見到不少「長輩級」的排隊人士，可見名牌魅力。