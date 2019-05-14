天天擦防曬？ 油性肌膚用防水款一定要卸妝

2019-05-14 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



肌膚的老化，最大元兇是紫外線，它會讓妳產生色斑、皺紋等問題。所以，當妳詢問皮膚科醫師，肌膚護理最重要的關鍵是什麼，通常皮膚科醫師的建議就是防曬。

每天都使用防曬乳是幾乎最好的保護屏障，當然不只有夏天才要防曬，即使是陰天、下雨、室內，都會有紫外線的照射，所以不論是天候不佳，還是建議每天都要用足防曬乳的量，才能讓皮膚有好的保護屏障，這樣的每天使用，相信妳的肌膚也會比同年齡的人，更少肌膚問題。

但使用防曬乳有以下幾點要注意！

一、選擇防曬乳時，先了解自己的肌膚狀況，或詢問皮膚科醫師的建議，再做挑選，因為不是所有的膚質狀況，都能因應每款防曬乳，所以千萬要慎選。

二、使用防曬乳的量一定要充足，但如果塗在臉上後，覺得太過油膩，建議可以分兩次塗抹。

第一次塗抹時，等防曬乳完全吸收後，再塗第二層。因為我們日常使用的防曬乳劑量，通常量要很多，才能真正達到防曬的效果，所以只是為了做一個塗防曬乳的形式，那還不如別擦，浪費防曬乳。

三、乾性肌膚的人，可以選擇滋潤度較高的防曬乳。但如果是油性肌膚，建議選擇化學防曬的防曬乳來使用，例如：日系的防曬乳大多數都屬於化學防曬，相對質地較為輕薄，比較不會讓肌膚有多餘的負擔。