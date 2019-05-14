超商銅板價午茶IG開箱 茶控推奶蓋蛋糕、鐵觀音捲心酥

2019-05-14 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



最近各大超商推出許多聯名點心，一下子沒辦法全部吞下肚，先從IG看看大家的試吃心得如何！想吃下午茶的時候，超商最近推出了茶風味的聯名點心，包括7-ELEVEN「盛香珍x茶湯會」捲心酥與水果茶凍飲、以及全家推出的三點一刻「奶蓋蛋糕」等甜點，都被IG網友推薦為可買來嘗鮮的銅板價午茶。 全家三點一刻「奶蓋蛋糕」獲得IG網友分享。IG @jyun791004提供 分享 facebook 全家三點一刻「奶蓋蛋糕」獲得IG網友分享。IG @jyun791004提供 分享 facebook

首先看看許多IG網友分享的全家便利商店甜點：三點一刻「奶蓋蛋糕」，稱讚「奶茶味鮮奶油好吃」、「不油不膩」、「茶香味夠」、「上班吃個這樣的小點心很幸福」、「奶茶味濃郁」，也有吃貨表示，如果光吃蛋糕體嘗不出美味，口口奶油搭配著吃才對味！這款蛋糕尺寸其實算迷你，對於怕胖又嘴饞的少女來說，下午茶享用一個剛剛好。

接下來是不少吃貨分享推薦的「盛香珍x茶湯會」觀音拿鐵捲心酥，「酥脆口感有茶香」、「讓人一口接一口」、「意外的很順口」、「吃了停不下來」，被比喻為大人版口味捲心酥，同樣聯名的茶湯會水果茶凍飲，酸甜口感清爽解暑，也獲得不少好評。更重要的是這些點心都50元銅板有找，喜歡茶滋味小點的粉絲可以嘗鮮看喔！ IG網友品嘗認為捲心酥很順口。IG@hsin_little提供 分享 facebook IG網友品嘗認為這款捲心酥很順口。IG@hsin_little提供 分享 facebook 不少IG網友覺得這款觀音拿鐵捲心酥好吃。IG @ chickenchicken_boy提供 分享 facebook 不少IG網友覺得這款觀音拿鐵捲心酥好吃。IG @ chickenchicken_boy提供 分享 facebook

哪裡吃

全家：三點一刻奶蓋蛋糕 45元

7-ELEVEN：盛香珍X茶湯會 濃厚觀音拿鐵捲心酥 40元、茶湯會水果茶凍飲 32元

實際販售金額與優惠以門市現場為準