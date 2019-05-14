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吉吉哈蒂德跟上滿版logo時髦 首發BURBERRY形象廣告出爐

2019-05-14 20:52聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

BURBERRY發布由全球創意總監Riccardo Tisci設計的首波Monogram系列單品，形象廣告由吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）詮釋，一人分飾4角，凸顯了Monogram系列的多樣性。

運用招牌米色、棕色設計出互連的TB字母縮寫圖案，是為向品牌創辦人Thomas Burberry致敬，也成為品牌全新的設計符碼，TB Monogram來自Riccardo Tisci與英國知名藝術總監暨平面設計師Peter Saville的攜手設計，在2018年8月首度面世，近期推出後背包、相機包、水桶包、腰包和休閒鞋等時髦配件。

形象廣告由攝影師Nick Knight掌鏡，吉吉哈蒂德化身淑女與紳士、男孩與女孩等4種造型，不論哪一種身分或性別，都洋溢著濃烈的街頭風。此系列TB Monogram商品由紅、白、黑三色組成獨特的Monogram條紋設計，點綴互連的TB字母，包括oversized T恤、絲質長褲、連帽衫與圍巾等，皆使用e-canvas帆布材質或喀什米爾羊絨製成，此外，品牌也與Liforme合作防滑Monogram圖案瑜伽墊，全系列將於5月22日起在官網及全球特定門市銷售。

BURBERRY的TB Monogram系列的休閒鞋。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的TB Monogram系列的休閒鞋。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY的TB Monogram系列將於5月22日開賣。圖／BURBER...
BURBERRY的TB Monogram系列將於5月22日開賣。圖／BURBERRY提供
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吉吉哈蒂德演繹全新BURBERRY的TB Monogram系列商品。圖／BURB...
吉吉哈蒂德演繹全新BURBERRY的TB Monogram系列商品。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY的TB Monogram系列推出腰包等時髦配件。圖／BURBER...
BURBERRY的TB Monogram系列推出腰包等時髦配件。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY的TB Monogram系列推出拖特包、後背包、腰包、運動鞋以及...
BURBERRY的TB Monogram系列推出拖特包、後背包、腰包、運動鞋以及圍巾等單品。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY的TB Monogram系列圍巾材質為喀什米爾羊絨。圖／BURB...
BURBERRY的TB Monogram系列圍巾材質為喀什米爾羊絨。圖／BURBERRY提供
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