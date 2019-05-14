吉吉哈蒂德跟上滿版logo時髦 首發BURBERRY形象廣告出爐

2019-05-14 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



BURBERRY發布由全球創意總監Riccardo Tisci設計的首波Monogram系列單品，形象廣告由吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）詮釋，一人分飾4角，凸顯了Monogram系列的多樣性。

運用招牌米色、棕色設計出互連的TB字母縮寫圖案，是為向品牌創辦人Thomas Burberry致敬，也成為品牌全新的設計符碼，TB Monogram來自Riccardo Tisci與英國知名藝術總監暨平面設計師Peter Saville的攜手設計，在2018年8月首度面世，近期推出後背包、相機包、水桶包、腰包和休閒鞋等時髦配件。