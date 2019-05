百萬粉絲網紅Caro Daur都迷New Wave手袋 推出新款相機包、腰包

2019-05-14



路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)的New Wave在去年度問世後,成為品牌玩轉當代潮流的代表性包款,繼之前推出的長短夾、手挽包、鍊帶包之外,近期推出全新的腰包、相機袋,包括黑、粉紅等實用色彩,還有時髦的白色。

簡嫚書早前在品牌活動中,即曾選用過俏麗的黑色心型New Wave包,搭襯白色百褶長洋裝,古典柔美、現代洗鍊的衝突對比,打造了搶眼出色的造型;Instagram粉絲追蹤數超過190萬的時尚網紅Caro Daur(Caroline Daur)也曾選用過New Wave黃色鍊帶手袋,成為全身的亮點。