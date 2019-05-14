夏天旅行說走就走！Aesop獻上「啟程」旅行組

2019-05-14 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏日到了，就該出去旅行，放空人生了！文青最愛的保養品Aesop，超久才出一次新品，這回全新上市旅行組「啟程」，內含適合旅行時，隨身攜帶使用的肌膚保濕產品，而且容量全都在100ml以下，帶上飛機也沒問題，當下身心靈就開始「啟程」。

其實旅行中，常會產生許多肌膚問題，「啟程」旅行組就是針對問題來改善，在飛機上肌膚極度缺水時，使用藍甘菊保濕面膜來搶救肌膚，搭配瞬間保濕噴霧，能讓妳在任何時間、地點都能輕鬆補水。乾燥空氣中，最害怕的嘴唇乾裂問題，使用玫瑰籽護唇霜，嘴唇不擔心脫皮。

「啟程」除了照顧肌膚狀況，在旅行中個人衛生也是很重要，內含個人護理賦活手部乾洗清潔露、賦活芳香護手霜、牙膏與漱口水，在旅途當中，讓Aesop呵護每一寸肌膚，每一個值得紀念的時刻。

另一款Aesop將上市的旅行組，特別以「納許維爾」城市來命名，位於美國田納西州的「納許維爾」，被稱為「音樂之都」，旅行組內精選許多的Aesop經典保養與個人護理產品，肌膚保養選用二重奏系列，適合中性及混合性肌膚的人使用。搭配經過包裝設計的黑色盥洗包，出國旅行也超時尚。