全國技能競賽中區分賽 明德高中餐飲、美容美髮奪3金

2019-05-14 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市明德高中3名學生挑戰全國技能競賽中區分賽，餐飲服務類呂昱賢練習切超過千根香蕉；挑戰美髮、美容的宋驊哲、楊雅靜，利用百餘顆假人頭練髮型、畫百張臉孔彩妝，苦練技藝，日前挑戰全國技能競賽中區分賽3人都奪金。

明德高中校長林衍陞分享，今年13人參加全國技能競賽中區分賽奪下3金、2銀、3銅。

餐飲科呂昱賢在師長眼中，要求完美但動作慢，實作能力雖強，總因速度太慢，屢屢競賽都與獎牌擦身而過。師長鼓勵他，慢條斯理還是要分秒必爭，否則努力成果還是泡影。

呂昱賢為了「加速」，師長找回歷年參賽獲獎學長、姊返校陪練，要提升慢工出細活的速度，訓練熟練度很重要，比賽有水果拼盤切割、「香蕉桌邊燒」，均要完美分切包括柳丁、葡萄柚、香蕉等。

呂昱賢說，「香蕉桌邊燒」屬法式高級甜點，要色香味俱全，必須把香蕉上的白絲用刀叉挑除，以免燒煎過的香蕉變黑，又不能影響香蕉本體的完好度，手勢要輕巧，他練習超過1000根香蕉，摘下金牌。

美容美髮科楊雅靜、宋驊哲也靠練習掌握精準度。美容競賽的楊雅靜，請學弟、妹當「麻豆」訓練到「看到每張臉，就要精準畫出最佳妝容感」；美髮的宋驊哲狂練百顆假人頭各式髮式，累積剪燙染技術。