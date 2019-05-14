親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

全國技能競賽中區分賽 明德高中餐飲、美容美髮奪3金

2019-05-14 18:19聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市明德高中3名學生挑戰全國技能競賽中區分賽，餐飲服務類呂昱賢練習切超過千根香蕉；挑戰美髮、美容的宋驊哲、楊雅靜，利用百餘顆假人頭練髮型、畫百張臉孔彩妝，苦練技藝，日前挑戰全國技能競賽中區分賽3人都奪金。

明德高中校長林衍陞分享，今年13人參加全國技能競賽中區分賽奪下3金、2銀、3銅。

餐飲科呂昱賢在師長眼中，要求完美但動作慢，實作能力雖強，總因速度太慢，屢屢競賽都與獎牌擦身而過。師長鼓勵他，慢條斯理還是要分秒必爭，否則努力成果還是泡影。

呂昱賢為了「加速」，師長找回歷年參賽獲獎學長、姊返校陪練，要提升慢工出細活的速度，訓練熟練度很重要，比賽有水果拼盤切割、「香蕉桌邊燒」，均要完美分切包括柳丁、葡萄柚、香蕉等。

呂昱賢說，「香蕉桌邊燒」屬法式高級甜點，要色香味俱全，必須把香蕉上的白絲用刀叉挑除，以免燒煎過的香蕉變黑，又不能影響香蕉本體的完好度，手勢要輕巧，他練習超過1000根香蕉，摘下金牌。

美容美髮科楊雅靜、宋驊哲也靠練習掌握精準度。美容競賽的楊雅靜，請學弟、妹當「麻豆」訓練到「看到每張臉，就要精準畫出最佳妝容感」；美髮的宋驊哲狂練百顆假人頭各式髮式，累積剪燙染技術。

宋驊哲說，比賽操作男性燙髮造型時，因藥水不足，上捲時間不夠，燙出的捲度不符比賽規格，又不能用電棒捲補救，靈機應變用手指取代捲髮器，在吹整時用手指繞捲頭髮，摘美髮金牌。

慢工出細活的明德高中餐飲科呂昱賢，切練上千根香蕉，提升桌邊服務速度感。記者喻文玟...
慢工出細活的明德高中餐飲科呂昱賢，切練上千根香蕉，提升桌邊服務速度感。記者喻文玟／攝影
分享
明德高中楊雅靜在全國技能競賽中區分賽摘金，她力求「看到每張臉，就要精準畫出最佳妝...
明德高中楊雅靜在全國技能競賽中區分賽摘金，她力求「看到每張臉，就要精準畫出最佳妝容感」。記者喻文玟／攝影
分享
明德高中宋驊哲臨場反應佳，比賽時藥水不足，上捲時間不夠，他以手指取代捲髮器，摘美...
明德高中宋驊哲臨場反應佳，比賽時藥水不足，上捲時間不夠，他以手指取代捲髮器，摘美髮金牌。記者喻文玟／攝影
分享
明德高中校長林衍陞（左一）分享，今年全國技能競賽中區分賽餐飲科呂昱賢（左二起）、...
明德高中校長林衍陞（左一）分享，今年全國技能競賽中區分賽餐飲科呂昱賢（左二起）、美容楊雅靜、美髮宋驊哲3人摘金。記者喻文玟／攝影
分享

香蕉甜點台中市

相關新聞

德國名家魏德曼 登台獨奏莫札特

2019-05-14 18:13

賭王兒子要娶她 「跌倒超模」奚夢瑤走過香奈兒、LV大秀

2019-05-14 17:20

時尚界吹起阿拉伯風 M·A·C聯名「阿拉丁」推限量彩妝

2019-05-14 17:07

康是美限量「SNOOPY行李箱」 加價購快衝一波

2019-05-14 16:47

超厚切芋頭米粉湯與必排芋籤糕 古早味美食在SOGO快閃8天

2019-05-14 16:10

Jo Malone「浪漫新月限量版」超美！藝術家跨界設計瓶身快入手

2019-05-14 15:38

500元享「鮪魚生魚片吃到飽」 菜な還有3款期間限定鮪魚料理

2019-05-14 15:36

「標哥」親煮水餃吃到沒？SOGO獨家款吃得到一整尾白蝦

2019-05-14 15:04

小賣家的福音！7-ELEVEN首創「賣貨便」 下單、出貨、付款、取貨一站搞定

2019-05-14 14:46

追劇如看電影 SoundBar把家庭劇院變容易了

2019-05-14 14:17

漫威英雄人氣火燙 周邊商品銷量增10倍

2019-05-14 14:16

女力不簡單！ 卡地亞靈思湧動女性創業家獎揭曉

2019-05-14 13:31

限量12萬個! 麥當勞把Hello Kitty變身超萌紅鶴、小鱷魚抱枕

2019-05-14 13:09

史上最狂SUPREME拍賣！ 彈珠台、機車、拳擊沙袋、連籃球都有

2019-05-14 11:00

金庸小說中的經典-華山論劍 華山1914文創隆重登場

2019-05-14 08:41

精品運動鞋比潮 韓人氣男星搶穿

2019-05-13 23:32

時尚品牌 響應環保

2019-05-13 23:09

快閃客座！LONGTAIL與新加坡一星餐廳四手聯彈 每人4,800元起

2019-05-13 20:33

新光三越端午檔期推出今年最貴肉粽 一顆440元

2019-05-13 19:51

超冷門「隱藏版綠豆湯」開罐9成都是料？網怨：害人吃太撐！

2019-05-13 17:38

少女最愛！緞帶小白鞋搭婚紗、午茶造型都美翻

2019-05-13 17:14

天菜男神基諾李維 捍衛任務出生入死只能信它！

2019-05-13 15:41

史上最厚！日本拉麵一蘭新品「燉煮叉燒肉」 即將開賣

2019-05-13 15:22

夏之煉金師 凝淬迷人體香

2019-05-13 14:02

香氛老佛爺 皇室愛這味

2019-05-13 14:01

讓購物更便利！全台125間家樂福皆可使用「玉山銀行ATM」

2019-05-13 12:23

純銀造的絲巾與盔甲！愛馬仕春夏珠寶太酷了

2019-05-13 11:54

蔬果雕神靈活現 柯豐富抱回香港國際美食大賽銀牌

2019-05-13 10:38

禮客OUTLET即日起 戶外休閒品牌2折出清

2019-05-13 00:09

超商新口味茶飲 搶攻夏日商機

2019-05-13 00:06

巴黎香格里拉 最浪漫的求婚酒店

2019-05-13 00:06

勞力士 用壯美極境 說海洋故事

2019-05-12 23:50

一手抱Bo妞一手牽咘咘 賈靜雯背這咖包超搶戲

2019-05-12 16:11

林予晞大秀白皙長腿 「與惡」宋喬平原來那麼性感！

2019-05-12 15:22

藝術家于彭奇幻山水 北美館完整呈現

2019-05-12 13:12

看劉霞娃娃哭泣吶喊 聽阿信為你演奏

2019-05-12 13:09

邵雨薇自信小秘密 挑件能穿出唯美體態的內衣

2019-05-12 09:59

吸住你的眼 抓住你的胃 到百貨公司吃美食尚紅

2019-05-11 23:49

佳士得春拍台北預展 趙無極3件重量級作品受注目

2019-05-11 22:00
看更多

熱門文章

從穿衣服看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22

影／才女相戀！ 厭世姬、簡莉穎宣布524登記結婚

2019-05-14 11:02

獅虎「阿彪」的痛誰懂？政府補助大縮水 1500隻動物求認養

2019-05-14 00:57

氣象局：明天會更熱 19日起全台留意大雨

2019-05-14 12:17

企業主管和重刑犯人格特質相同？ 精神科醫師這麼說

2019-05-14 07:17

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 19:25

腳麻了走不動…別以為只是血液循環不好 嚴重可致命

2019-05-14 11:55

5月下旬可能是最後一波梅雨 賈新興：夏天恐提前報到

2019-05-14 14:35

阿里山公路坍方面積擴大交通中斷 300多名遊客受困

2019-05-14 11:55

社工做功德一年回捐薪水22萬？勞動部說話了

2019-05-14 12:01

每日星座運勢／天秤愛情高峰在今日 事業明顯突破

2019-05-14 00:00

春遊補助兩樣情 花蓮最夯、台北超冷

2019-05-14 00:57

【幸福老後】林靜芸醫師／婆媳親子諜對諜

2019-05-14 06:00

退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21

限量12萬個! 麥當勞把Hello Kitty變身超萌紅鶴、小鱷魚抱枕

2019-05-14 13:09

癌末沒錢看醫生 她竟買棺材放在家中

2019-05-14 17:39

小賣家的福音！7-ELEVEN首創「賣貨便」 下單、出貨、付款、取貨一站搞定

2019-05-14 14:46

捕獵走私害慘牠們 只能在屏科大終老

2019-05-14 00:57

影／小象跌入濕地 被民眾救出後狂奔回家找媽媽

2019-05-14 13:26

麥當勞 x Hello Kitty聯名系列限量抱枕 明開賣

2019-05-14 10:15

青菜應該先切還是先洗？ 食藥署給解答

2019-05-14 13:23

網友沒這麼氣？一張圖看義美鮮奶出包對「台灣最後良心」形象影響

2019-05-14 15:32

【親子教養】藝萱／訓練家事靠「嘴巴」

2019-05-14 06:00

靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12

一個人的媽祖台北街頭「遶境」 很虔誠也很簡單

2019-05-14 16:28

彭啟明：今仍高溫上看34度 下周東北風影響會降溫

2019-05-14 07:35

血拼族注意 她染麻疹逛了公館、師大夜市、東區百貨

2019-05-14 15:55

影／「痛痛女孩」案要上訴 陳時中：專家一致認定無關

2019-05-14 10:34

蝶豆花食安疑慮 北市函請中央進行食品安全性評估

2019-05-14 14:02

吳德榮：明起午後對流較活躍 陣雨可能從山區擴及平地

2019-05-14 07:45

口腔破洞沒有好 檢查才知口腔有癌變4處

2019-05-14 11:57

「標哥」親煮水餃吃到沒？SOGO獨家款吃得到一整尾白蝦

2019-05-14 15:04

秀護國神犬萌照 蔡英文：守護台灣豬寸步不讓

2019-05-13 20:06

影／第一家公辦公營長照機構 南港郵局千坪節餘空間設100床

2019-05-14 09:53

獨／鄭愁予親揭密！《賦別》原是他三角戀下的烽火離情

2019-05-14 10:18

新竹企業徵才明登場 釋1238職缺

2019-05-14 14:54

新光三越端午檔期推出今年最貴肉粽 一顆440元

2019-05-13 19:51

HPV疫苗案判賠「痛痛女孩」 衛福部決定上訴

2019-05-14 10:04

發現他有小三…妳一直努力討好他 那怎麼討好妳自己？

2019-05-14 15:41

違規帶肉入境 5個月來263人挨罰20萬元

2019-05-14 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top