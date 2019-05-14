德國名家魏德曼 登台獨奏莫札特

2019-05-14 18:13 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



德國音樂家魏德曼現場表演單簧管演奏，輕快活潑的曲調為記者會拉開序幕！國家交響樂團（NSO）14日在記者會中表示，將於17日舉辦演奏會，邀請享譽歐洲樂壇的音樂家魏德曼，展現他的演奏及指揮功力，音樂會上除獨奏莫札特單簧管協奏曲外，NSO也將首次表演魏德曼作曲的《活力洋溢》，讓觀眾大飽耳福。

NSO表示，擔任本樂季駐團音樂家的魏德曼，從7歲就開始學習單簧管演奏，後來師從里姆、郭貝爾等作曲名家，學習到了作曲與指揮技巧。演奏家、作曲家及指揮家3個身份的結合，讓他得以從任何角度詮釋任何樂曲。

NSO首席李宜錦也在記者會中說道，每次跟魏德曼團練，樂團都能從中發掘到音樂不同的詮釋可能性，進而讓他們的演奏技巧不斷提升。

此次魏德曼將表演的單簧管協奏曲，是莫札特唯一一首單簧管作品，與他另一經典作品「安魂曲」為同時間完成。但不同於安魂曲中的深沉悲傷，此曲表現出莫札特對於人生及世界正面且美善的態度，而曲調中壯闊豁達的意象，更成為1985年的經典電影《遠離非洲》的配樂，用來呈現非洲遼闊遠大的氣勢。

而在單簧管協奏曲後，NSO將表演由魏德曼作曲的《活力洋溢》。NSO表示，這部作品是魏德曼為致敬貝多芬而作，因此樂曲中可聽見大量貝多芬作品中特有的激昂聲調。《活力洋溢》發表於2008年，2015年就被收錄於巴伐利亞廣播交響樂團的專輯中，而在2019到2020年整個音樂季中，也將被世界各地的樂團演奏達19次之多，可見其魅力。

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