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賭王兒子要娶她 「跌倒超模」奚夢瑤走過香奈兒、LV大秀

2019-05-14 17:20聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

香港賭王何鴻燊四房兒子何猷君，昨日動用9萬9999朵玫瑰花向交往不到兩年的大陸超模奚夢瑤求婚成功，相差6歲的姊弟戀修成正果，夢幻的求婚場面也讓許多網友羨慕不已。

雖然「賭王兒子」的名號響亮，但奚夢瑤其實也大有來頭。平常有在關注時尚的粉絲對她一定不陌生，早在多年前奚夢瑤就與劉雯、孫菲菲、秦舒培並稱「中國四大超模」，在時裝周和各大精品廣告中展露頭角，像是香奈兒、LV、Dior、Givenchy等品牌的秀、型錄等都能見到她的身影，更曾在老佛爺拉格斐掌鏡的《Once Upon a Time…》、《Women Only》微電影中露臉，可以說是香奈兒最愛的亞洲面孔之一。近年來她熱於參與影視作品演出，走秀量大大降低，曾與周冬雨合作《喜歡你》，更上遍不少綜藝節目。在2018年富比世公布的中國超模Top 10榜單中，奚夢瑤位列第三，排在劉雯、孫菲菲之後。

比起征戰國際的豐功偉業，2017年在上海舉行的維多利亞的秘密年度大秀可能才是真正讓她聲名大噪的功臣，當晚她在自己故鄉的伸展台上摔了一跤，摔進微博熱搜榜，也讓更多人用「跌倒超模」的封號記住了她。同年，她與何鴻燊參加《愛的時差》節目進而戀愛。

當初的「中國四大超模」，奚夢瑤即將嫁入豪門，而秦舒培也早成了陳冠希的妻子，兩人在國際時尚舞台的演出也少之又少，剩下劉雯、孫菲菲還在打拚，後起之秀還有雎曉雯、賀聰、李靜雯等等，短短幾年間的世代交替變化還是不免讓人感慨，時間真的過太快！

奚夢瑤（左一)是2017維多利亞的秘密上海大秀大使之一。圖／Victorias ...
奚夢瑤（左一)是2017維多利亞的秘密上海大秀大使之一。圖／Victorias Secret提供
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奚夢瑤為香奈兒走秀。圖／摘自Pinterest
奚夢瑤為香奈兒走秀。圖／摘自Pinterest
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香港賭王何鴻燊四房兒子何猷君，昨日動用9萬9999朵玫瑰花向交往不到兩年的大陸超...
香港賭王何鴻燊四房兒子何猷君，昨日動用9萬9999朵玫瑰花向交往不到兩年的大陸超模奚夢瑤求婚成功，相差6歲的姊弟戀修成正果，夢幻的求婚場面也讓許多網友羨慕不已。圖／摘自IG
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奚夢瑤在2017年在上海舉行的維多利亞的秘密年度大秀摔了一跤，摔進微博熱搜榜，也...
奚夢瑤在2017年在上海舉行的維多利亞的秘密年度大秀摔了一跤，摔進微博熱搜榜，也讓更多人用「跌倒超模」的封號記住了她。圖／達志影像
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奚夢瑤。圖／Giuseppe Zanotti提供
奚夢瑤。圖／Giuseppe Zanotti提供
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奚夢瑤在拉格斐掌鏡的《Women Only》微電影演出。圖／香奈兒提供
奚夢瑤在拉格斐掌鏡的《Women Only》微電影演出。圖／香奈兒提供
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奚夢瑤為Dior走秀。圖／摘自Pyoruru
奚夢瑤為Dior走秀。圖／摘自Pyoruru
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奚夢瑤為香奈兒走秀。圖／摘自Zimbio
奚夢瑤為香奈兒走秀。圖／摘自Zimbio
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奚夢瑤多年前奚夢瑤就與劉雯、孫菲菲、秦舒培並稱「中國四大超模」，在時裝周和各大精...
奚夢瑤多年前奚夢瑤就與劉雯、孫菲菲、秦舒培並稱「中國四大超模」，在時裝周和各大精品廣告中展露頭角。圖／Ferragamo提供
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