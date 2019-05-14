賭王兒子要娶她 「跌倒超模」奚夢瑤走過香奈兒、LV大秀

2019-05-14 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



香港賭王何鴻燊四房兒子何猷君，昨日動用9萬9999朵玫瑰花向交往不到兩年的大陸超模奚夢瑤求婚成功，相差6歲的姊弟戀修成正果，夢幻的求婚場面也讓許多網友羨慕不已。

雖然「賭王兒子」的名號響亮，但奚夢瑤其實也大有來頭。平常有在關注時尚的粉絲對她一定不陌生，早在多年前奚夢瑤就與劉雯、孫菲菲、秦舒培並稱「中國四大超模」，在時裝周和各大精品廣告中展露頭角，像是香奈兒、LV、Dior、Givenchy等品牌的秀、型錄等都能見到她的身影，更曾在老佛爺拉格斐掌鏡的《Once Upon a Time…》、《Women Only》微電影中露臉，可以說是香奈兒最愛的亞洲面孔之一。近年來她熱於參與影視作品演出，走秀量大大降低，曾與周冬雨合作《喜歡你》，更上遍不少綜藝節目。在2018年富比世公布的中國超模Top 10榜單中，奚夢瑤位列第三，排在劉雯、孫菲菲之後。

比起征戰國際的豐功偉業，2017年在上海舉行的維多利亞的秘密年度大秀可能才是真正讓她聲名大噪的功臣，當晚她在自己故鄉的伸展台上摔了一跤，摔進微博熱搜榜，也讓更多人用「跌倒超模」的封號記住了她。同年，她與何鴻燊參加《愛的時差》節目進而戀愛。