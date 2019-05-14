時尚界吹起阿拉伯風 M·A·C聯名「阿拉丁」推限量彩妝

2019-05-14 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



迪士尼「阿拉丁」真人版電影即將上映，時尚界也吹起一波阿拉伯的神秘、濃豔的色彩新風格，彩妝品牌M·A·C聯名「阿拉丁」推出限量彩妝，以茉莉公主為發想概念，全系列彩妝從眼影、唇膏、眼線、唇蜜等，讓台灣女孩也能畫出深邃、迷人的阿拉伯風格妝感，5月16日正式開賣。

M·A·C阿拉丁聯名彩妝，從包裝就超吸睛，除了全系列都是全新訂製色彩，包裝也超阿拉伯風情，有貓眼石綠混搭奢華銅金色，也有桃紅圖騰花紋，超有民族風。

台灣女孩想要畫出「茉莉公主」的妝容，其實也不太難，甚至適合皮膚比較小麥色的女孩嘗試，重點要放在眼妝與五官的立體感，因此眼影、眼線就很重要，刻意上勾的畫法，還有金屬色澤的眼影疊擦，能讓女人的眼睛看來超深邃動人，馬上就能勇闖浪漫國度。

整體妝容少不了時尚修容餅，共有2色，能打造茉莉公主的古銅色調及細膩又立體感的膚質，讓臉型更立體，修容餅中還有神燈刻印，給予自己魅力的願望吧！

最迷人單品是九色眼影盤，霧面與星砂感及金屬感眼影盤，讓妳在社交場合、派對，絕對是耀眼的一顆星，打造讓妳不顯髒、眼不拋的完美眼妝，九色眼影盤當然是必收之物。

完美眼線則要用持色煙燻眼線筆，有著柔軟的筆芯，相信畫起茉莉公主的貓眼妝，絕對也能輕鬆駕馭。

唇膏控也有超顯色的選擇，推出時尚專業唇膏共4色，包括肉桂色、玫瑰色、莓果色到經典的藍調玫紅，無論在夜晚、白天都能呈現最佳顯色茉莉公主風格，讓妳不只有公主病，還有公主唇。