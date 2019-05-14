紅豆食府董娘林牧潔的逆齡名媛妝 三法寶輕鬆搞定

2019-05-14 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為什麼名媛們不只光鮮亮麗，且總是看起來年輕又有氣質？答案是，她們都很會「妝」，尤其擅長逆齡名媛妝。

由名媛林牧潔所創立的彩妝設計品牌BÉBÉ POSHÉ奢華寶貝，近期不僅位於微風廣場本館GF樓層 Bé true專櫃正式改裝亮相外，也推出2019春夏全新三品項，包括：「超保濕逆齡粉底精露SPF20」、「旋心所欲濃捲翹睫毛膏」、「玩眉比例3-in-1持久氣墊眉筆」。

原來，逆齡名媛妝就只需要這三樣法寶。

醫美診所院長劉永麟醫師指出，奢華寶貝超保濕逆齡粉底精露蘊含最新胜肽技術抗老成分Matrixyl-3000與高效抗氧化複方，完美遮瑕肌膚的同時，也提供肌膚全天候的抗老滋養。

除了上質美肌外，名媛美也一定具備炯炯有神的「靈魂之窗」，因為那是締造美好第一印象的關鍵。

奢華寶貝全新推出的旋心所欲濃捲翹睫毛膏，搭配專業變形可旋轉彈性纖維刷頭，右轉一刷可拉長睫毛，左旋使用第二段緊縮濃密刷頭，可層層堆疊出纖長x捲翹x濃密的羽扇美睫，並添加摩洛哥堅果油、蜂蠟使睫毛根部到尖端都能均勻不結塊，營造出睫毛自然豐潤感。

此外，舒淇、李玟...各大明星名媛御用的國際彩妝大師游絲棋則進一步提醒，眉毛則是臉部輪廓的關鍵，千萬不能忽略，只要稍微描繪眉型，就能形塑出立體臉龐，也是名媛們非常重視的彩妝重點。