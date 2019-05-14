康是美限量「SNOOPY行李箱」 加價購快衝一波

2019-05-14 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



SNOOPY史努比迷再度強勢回歸，康是美SNOOPY加價換購活動5月15日起共分4波推出12款限量精品，購物滿388元即可加購一款，除了實用又可愛的手提袋、馬克杯、涼被、盥洗包、收納箱之外，可直立收納的三明治機及兩款不同尺寸的SNOOPY帶我漫步行李箱，絕對是粉絲不能錯過的好物。

康是美本次推出的SNOOPY換購精品中，28吋銀色、20吋深藍色的兩款簡約時尚行李箱，可大箱裝小箱的貼心設計，一次滿足國內外旅遊需求，還能與節省收納空間；可直立收納的三明治機、可壓出SNOOPY和查理布朗花紋，時尚俏皮。另外還有SNOOPY全身造型的USB，更是SNOOPY迷必收的經典逸品。

居家精品包括SNOOPY頭型抱枕、包含「Peanuts」家族成員的雙面設計涼被、立體直條紋質感並有SNOOPY公仔上蓋的馬克杯，以及仿SNOOPY狗屋設計、印有SNOOPY與好夥伴胡士托的多用途收納箱，摺疊式有蓋設計的收納箱可收納並當座椅，還兼具寵物睡窩功能。另外還有SNOOPY輕便手提袋、盥洗包與晴雨兩用傘，讓SNOOPY的萌樣散布在各個角落。