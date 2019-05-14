親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

客機3千多萬零件竟不翼而飛 業者質疑機場國安有漏洞

臉書真能左右選舉？社群媒體研究怎麼做？

康是美限量「SNOOPY行李箱」 加價購快衝一波

2019-05-14 16:47聯合報 記者陳立儀╱即時報導

SNOOPY史努比迷再度強勢回歸，康是美SNOOPY加價換購活動5月15日起共分4波推出12款限量精品，購物滿388元即可加購一款，除了實用又可愛的手提袋、馬克杯、涼被、盥洗包、收納箱之外，可直立收納的三明治機及兩款不同尺寸的SNOOPY帶我漫步行李箱，絕對是粉絲不能錯過的好物。

康是美本次推出的SNOOPY換購精品中，28吋銀色、20吋深藍色的兩款簡約時尚行李箱，可大箱裝小箱的貼心設計，一次滿足國內外旅遊需求，還能與節省收納空間；可直立收納的三明治機、可壓出SNOOPY和查理布朗花紋，時尚俏皮。另外還有SNOOPY全身造型的USB，更是SNOOPY迷必收的經典逸品。

居家精品包括SNOOPY頭型抱枕、包含「Peanuts」家族成員的雙面設計涼被、立體直條紋質感並有SNOOPY公仔上蓋的馬克杯，以及仿SNOOPY狗屋設計、印有SNOOPY與好夥伴胡士托的多用途收納箱，摺疊式有蓋設計的收納箱可收納並當座椅，還兼具寵物睡窩功能。另外還有SNOOPY輕便手提袋、盥洗包與晴雨兩用傘，讓SNOOPY的萌樣散布在各個角落。

2019康是美SNOOPY加價換購活動共分4波時段推出不同商品，5月15日至5月28日為輕便手提袋、盥洗包、頭型抱枕，5月29日至6月11日為28吋行李箱、雙面設計涼被、多用途收納箱，6月12日至6月25日為20吋行李箱、兩款馬克杯、晴雨兩用傘，6月26日至7月9日為輕巧三明治機、造型USB。

SNOOPY傘傘惹人愛，原價690元、6月12日至6月25日加購價299元，限量...
SNOOPY傘傘惹人愛，原價690元、6月12日至6月25日加購價299元，限量10,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY收好收滿收納箱，原價790元、5月29日至6月11日加購價299元，...
SNOOPY收好收滿收納箱，原價790元、5月29日至6月11日加購價299元，限量6,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY抱緊緊涼感抱枕，原價1,080元、5月15日至5月28日加購價299...
SNOOPY抱緊緊涼感抱枕，原價1,080元、5月15日至5月28日加購價299元，限量6,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY最佳配備盥洗包，原價650元、5月15日至5月28日加購價229元，...
SNOOPY最佳配備盥洗包，原價650元、5月15日至5月28日加購價229元，限量10,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY超有感三明治機，原價1,680元、6月26日至7月9日加購價799元...
SNOOPY超有感三明治機，原價1,680元、6月26日至7月9日加購價799元，限量6,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY自由自在手提袋，原價490元、5月15日至5月28日加購價199元，...
SNOOPY自由自在手提袋，原價490元、5月15日至5月28日加購價199元，限量13,000個。圖／康是美提供
分享
康是美SNOOPY加價換購活動5月15日起共分4波推出12款限量精品，購物滿38...
康是美SNOOPY加價換購活動5月15日起共分4波推出12款限量精品，購物滿388元即可加購一款。圖／康是美提供
分享
SNOOPY帶我漫步行李箱20吋，原價2,399元、6月12日至6月25日加購價...
SNOOPY帶我漫步行李箱20吋，原價2,399元、6月12日至6月25日加購價999元，限量8,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY帶我漫步行李箱28吋，原價5,999元、5月29日至6月11日加購價...
SNOOPY帶我漫步行李箱28吋，原價5,999元、5月29日至6月11日加購價2,399元，限量5,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY忙裡偷閒杯，原價599元、6月12日至6月25日加購價199元，粉、...
SNOOPY忙裡偷閒杯，原價599元、6月12日至6月25日加購價199元，粉、黃兩款各限量10,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY最安心USB 32GB，原價1,299元、6月26日至7月9日加購價...
SNOOPY最安心USB 32GB，原價1,299元、6月26日至7月9日加購價499元，限量5,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY自由自在手提袋，原價490元、5月15日至5月28日加購價199元，...
SNOOPY自由自在手提袋，原價490元、5月15日至5月28日加購價199元，限量13,000個。圖／康是美提供
分享
SNOOPY一覺好眠涼被，原價1,680元、5月29日至6月11日加購價799元...
SNOOPY一覺好眠涼被，原價1,680元、5月29日至6月11日加購價799元，限量8,000條。圖／康是美提供
分享

行李

相關新聞

超厚切芋頭米粉湯與必排芋籤糕 古早味美食在SOGO快閃8天

2019-05-14 16:10

Jo Malone「浪漫新月限量版」超美！藝術家跨界設計瓶身快入手

2019-05-14 15:38

500元享「鮪魚生魚片吃到飽」 菜な還有3款期間限定鮪魚料理

2019-05-14 15:36

「標哥」親煮水餃吃到沒？SOGO獨家款吃得到一整尾白蝦

2019-05-14 15:04

小賣家的福音！7-ELEVEN首創「賣貨便」 下單、出貨、付款、取貨一站搞定

2019-05-14 14:46

追劇如看電影 SoundBar把家庭劇院變容易了

2019-05-14 14:17

漫威英雄人氣火燙 周邊商品銷量增10倍

2019-05-14 14:16

女力不簡單！ 卡地亞靈思湧動女性創業家獎揭曉

2019-05-14 13:31

限量12萬個! 麥當勞把Hello Kitty變身超萌紅鶴、小鱷魚抱枕

2019-05-14 13:09

史上最狂SUPREME拍賣！ 彈珠台、機車、拳擊沙袋、連籃球都有

2019-05-14 11:00

金庸小說中的經典-華山論劍 華山1914文創隆重登場

2019-05-14 08:41

精品運動鞋比潮 韓人氣男星搶穿

2019-05-13 23:32

時尚品牌 響應環保

2019-05-13 23:09

快閃客座！LONGTAIL與新加坡一星餐廳四手聯彈 每人4,800元起

2019-05-13 20:33

新光三越端午檔期推出今年最貴肉粽 一顆440元

2019-05-13 19:51

超冷門「隱藏版綠豆湯」開罐9成都是料？網怨：害人吃太撐！

2019-05-13 17:38

少女最愛！緞帶小白鞋搭婚紗、午茶造型都美翻

2019-05-13 17:14

天菜男神基諾李維 捍衛任務出生入死只能信它！

2019-05-13 15:41

史上最厚！日本拉麵一蘭新品「燉煮叉燒肉」 即將開賣

2019-05-13 15:22

夏之煉金師 凝淬迷人體香

2019-05-13 14:02

香氛老佛爺 皇室愛這味

2019-05-13 14:01

讓購物更便利！全台125間家樂福皆可使用「玉山銀行ATM」

2019-05-13 12:23

純銀造的絲巾與盔甲！愛馬仕春夏珠寶太酷了

2019-05-13 11:54

蔬果雕神靈活現 柯豐富抱回香港國際美食大賽銀牌

2019-05-13 10:38

禮客OUTLET即日起 戶外休閒品牌2折出清

2019-05-13 00:09

超商新口味茶飲 搶攻夏日商機

2019-05-13 00:06

巴黎香格里拉 最浪漫的求婚酒店

2019-05-13 00:06

勞力士 用壯美極境 說海洋故事

2019-05-12 23:50

一手抱Bo妞一手牽咘咘 賈靜雯背這咖包超搶戲

2019-05-12 16:11

林予晞大秀白皙長腿 「與惡」宋喬平原來那麼性感！

2019-05-12 15:22

藝術家于彭奇幻山水 北美館完整呈現

2019-05-12 13:12

看劉霞娃娃哭泣吶喊 聽阿信為你演奏

2019-05-12 13:09

邵雨薇自信小秘密 挑件能穿出唯美體態的內衣

2019-05-12 09:59

吸住你的眼 抓住你的胃 到百貨公司吃美食尚紅

2019-05-11 23:49

佳士得春拍台北預展 趙無極3件重量級作品受注目

2019-05-11 22:00

坐搖椅看無敵湛藍海景！佐渡超人氣咖啡店 甜點、咖啡都美味

2019-05-11 21:56

向賽車界傳奇致敬 RICHARD MILLE打造第一只自行車表

2019-05-11 21:53

回顧MET GALA還有3大看點 靈感難不成是「掃地機器人」

2019-05-11 18:39

Christian Louboutin夏日編織包有葡國情調 LOEWE可愛小海龜賣萌

2019-05-11 16:18
看更多

熱門文章

從穿衣服看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22

影／才女相戀！ 厭世姬、簡莉穎宣布524登記結婚

2019-05-14 11:02

獅虎「阿彪」的痛誰懂？政府補助大縮水 1500隻動物求認養

2019-05-14 00:57

地牛翻身！16:55東北角地區有感地震 芮氏規模4.9

2019-05-13 17:01

氣象局：明天會更熱 19日起全台留意大雨

2019-05-14 12:17

企業主管和重刑犯人格特質相同？ 精神科醫師這麼說

2019-05-14 07:17

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 19:25

腳麻了走不動…別以為只是血液循環不好 嚴重可致命

2019-05-14 11:55

阿里山公路坍方面積擴大交通中斷 300多名遊客受困

2019-05-14 11:55

春遊補助兩樣情 花蓮最夯、台北超冷

2019-05-14 00:57

每日星座運勢／天秤愛情高峰在今日 事業明顯突破

2019-05-14 00:00

社工做功德一年回捐薪水22萬？勞動部說話了

2019-05-14 12:01

【幸福老後】林靜芸醫師／婆媳親子諜對諜

2019-05-14 06:00

5月下旬可能是最後一波梅雨 賈新興：夏天恐提前報到

2019-05-14 14:35

限量12萬個! 麥當勞把Hello Kitty變身超萌紅鶴、小鱷魚抱枕

2019-05-14 13:09

退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21

捕獵走私害慘牠們 只能在屏科大終老

2019-05-14 00:57

影／小象跌入濕地 被民眾救出後狂奔回家找媽媽

2019-05-14 13:26

小賣家的福音！7-ELEVEN首創「賣貨便」 下單、出貨、付款、取貨一站搞定

2019-05-14 14:46

青菜應該先切還是先洗？ 食藥署給解答

2019-05-14 13:23

【親子教養】藝萱／訓練家事靠「嘴巴」

2019-05-14 06:00

靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12

彭啟明：今仍高溫上看34度 下周東北風影響會降溫

2019-05-14 07:35

麥當勞 x Hello Kitty聯名系列限量抱枕 明開賣

2019-05-14 10:15

影／「痛痛女孩」案要上訴 陳時中：專家一致認定無關

2019-05-14 10:34

吳德榮：明起午後對流較活躍 陣雨可能從山區擴及平地

2019-05-14 07:45

蝶豆花食安疑慮 北市函請中央進行食品安全性評估

2019-05-14 14:02

網友沒這麼氣？一張圖看義美鮮奶出包對「台灣最後良心」形象影響

2019-05-14 15:32

口腔破洞沒有好 檢查才知口腔有癌變4處

2019-05-14 11:57

少女最愛！緞帶小白鞋搭婚紗、午茶造型都美翻

2019-05-13 17:14

秀護國神犬萌照 蔡英文：守護台灣豬寸步不讓

2019-05-13 20:06

「標哥」親煮水餃吃到沒？SOGO獨家款吃得到一整尾白蝦

2019-05-14 15:04

血拼族注意 她染麻疹逛了公館、師大夜市、東區百貨

2019-05-14 15:55

獨／鄭愁予親揭密！《賦別》原是他三角戀下的烽火離情

2019-05-14 10:18

新光三越端午檔期推出今年最貴肉粽 一顆440元

2019-05-13 19:51

HPV疫苗案判賠「痛痛女孩」 衛福部決定上訴

2019-05-14 10:04

影／第一家公辦公營長照機構 南港郵局千坪節餘空間設100床

2019-05-14 09:53

因應畢業求職高峰 加工處高雄分處15日徵才290人

2019-05-13 17:26

威力彩第108038期開獎 號碼05、33、13…

2019-05-13 21:38

發現他有小三…妳一直努力討好他 那怎麼討好妳自己？

2019-05-14 15:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top