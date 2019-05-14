超厚切芋頭米粉湯與必排芋籤糕 古早味美食在SOGO快閃8天

2019-05-14 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台灣小吃特色十足，SOGO忠孝館5/14起至5/21在12樓推出「中彰投地方美食展」，集結71家品牌，有10家初登場美食，包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標的「標太郎水餃精裝版」，在SOGO獨家首發上市。此外，必吃的在地美味，有傳承三代的「吉順」帶來用台中大甲芋頭製作的古早味美食，像是芋頭超大一塊的大甲芋頭米粉湯，還有「超厚片」蘿蔔糕與芋籤糕，還有芋香濃郁的芋頭餅，美味程度簡直可以都各來一份來個「套餐」。

「吉順」的大甲芋頭用料相當有誠意，且芋籤糕、芋頭餅都芋香濃郁且不膩口，芋籤糕口感更是Q彈爽口，每回到SOGO美食展都是最受歡迎的人氣美食之一，也是SOGO員工必買的美食。

另外，必吃人氣美食還有「彰化西門肉圓」，搭配虱目魚丸湯就是在地的好滋味。初登場的「鳳阿姨」帶來正統客家風味的客家板條，以XO醬乾拌板條，搭配赤肉羹吃更是滿足。「廣德堂」的香腸、臘肉刈包，以甘蔗炭烤香味四溢。