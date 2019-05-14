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Jo Malone「浪漫新月限量版」超美！藝術家跨界設計瓶身快入手

2019-05-14 15:38聯合報 記者陳立儀╱即時報導

一向被稱為「黑瓶」的Jo Malone芳醇古龍水，取材自世界各地珍稀原料成份，透過更馥郁香潤的香氛層次，每一款獨到的香氣，令人聞過就難以忘懷。今年Jo Malone與世界級文字塗鴉藝術家Wissam Shawkat跨界合作，為絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水、沒藥與零陵香芳醇古龍水打造全新瓶身設計的「浪漫新月限量版」，以一千零一夜神話中的靛藍天空為靈感，為黑瓶換上新裝，瓶身與外包裝禮盒上的一彎新月，垂掛在藝術文字構築而成的神秘銀河，讓芳醇香氛更形唯美。

Jo Malone絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水融合馥郁細緻的大馬士革玫瑰，環繞於烏木煙燻迷香之中， 以丁香激發出閃耀層次，杏仁糖香調更營造魅惑人心的璀璨情懷；沒藥與零陵香芳醇古龍水採用人工採集的非洲納米比亞沒藥樹脂，揉合溫暖杏仁與馥郁香草，伴隨著零陵香的醉人氣息。兩款Jo Malone芳醇古龍水「浪漫新月限量版」皆為100ml售價6,950元，購買即可享有限量禮盒包裝服務。

Jo Malone芳醇古龍水「浪漫新月限量版」6月6日起於全台新光三越百貨搶先首賣，限定店點包括台北新光三越信義A4、台北新光三越信義A8、台北新光三越南西、台北新光三越天母、台中新光三越、台南新光三越新天地本館；6月13日起於全台正式上市。

Jo Malone沒藥與零陵香芳醇古龍水「浪漫新月限量版」，100ml售價6,9...
Jo Malone沒藥與零陵香芳醇古龍水「浪漫新月限量版」，100ml售價6,950元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone沒藥與零陵香芳醇古龍水「浪漫新月限量版」，100ml售價6,9...
Jo Malone沒藥與零陵香芳醇古龍水「浪漫新月限量版」，100ml售價6,950元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水「浪漫新月限量版」，100ml售價6,...
Jo Malone絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水「浪漫新月限量版」，100ml售價6,950元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone芳醇古龍水「浪漫新月限量版」瓶身背面設計。圖／Jo Malon...
Jo Malone芳醇古龍水「浪漫新月限量版」瓶身背面設計。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水「浪漫新月限量版」，100ml售價6,...
Jo Malone絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水「浪漫新月限量版」，100ml售價6,950元。圖／Jo Malone提供
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