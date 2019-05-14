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500元享「鮪魚生魚片吃到飽」 菜な還有3款期間限定鮪魚料理

2019-05-14 15:36聯合報 記者陳睿中╱即時報導

標榜「親民價格的高樓層景觀餐廳」的「菜な」（nana）日本料理，自5月起推出現殺鮪魚秀餐飲活動。另外於每個月第3個週五晚餐時間，只要加價500元，即可享「鮪魚生魚片吃到飽」的優惠活動，並有新推出3款期間限定的單點料理。

來自日本的菜な，位於微風信義百貨45樓，享有高樓層特有的視覺景觀，並由日籍料理長佐京健太郎坐鎮，提供多款日式料理。於5月起正式推出的現殺鮪魚秀，特別選用單尾60公斤以上、肉質扎實的黃鰭鮪魚為主角，能讓民眾近距離欣賞到師傅精湛的刀工，活動時間分別為5月17日、6月14日、7月19日與8月16日。另外在餐期期間，只要加價500元，就可以享現殺鮪魚生魚片吃到飽的優惠。

菜な也於5月推出3款新鮮鮪魚製作的料理。「醬漬鮪魚山藥泥涼拌麵」使用二八蕎麥麵作為主角，搭配鮪魚中落部位，搭配山藥泥、醬油食用，口感清爽，每份380元。「鮪魚酪梨拌水果醋味噌」則將一口大小的鮪魚塊與酪梨及水果醬料搭配，滋味宛若甜點，每份280元。以以酥炸牛排為概念的「酥炸生鮪魚佐義大利醬油」，則將炸的半熟的鮪魚佐以山葵、義大利巴薩米克醋所調製的醬汁，每份420元。

菜な新推出醬漬鮪魚山藥泥涼拌麵等3款期間限定料理，售價280～420元。圖／菜な...
菜な新推出醬漬鮪魚山藥泥涼拌麵等3款期間限定料理，售價280～420元。圖／菜な提供
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菜な於指定日期推出現殺鮪魚秀。圖／菜な提供
菜な於指定日期推出現殺鮪魚秀。圖／菜な提供
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只要用餐加價500元，即可享鮪魚生魚片吃到飽。圖／菜な提供
只要用餐加價500元，即可享鮪魚生魚片吃到飽。圖／菜な提供
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