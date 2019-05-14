500元享「鮪魚生魚片吃到飽」 菜な還有3款期間限定鮪魚料理

2019-05-14 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



標榜「親民價格的高樓層景觀餐廳」的「菜な」（nana）日本料理，自5月起推出現殺鮪魚秀餐飲活動。另外於每個月第3個週五晚餐時間，只要加價500元，即可享「鮪魚生魚片吃到飽」的優惠活動，並有新推出3款期間限定的單點料理。

來自日本的菜な，位於微風信義百貨45樓，享有高樓層特有的視覺景觀，並由日籍料理長佐京健太郎坐鎮，提供多款日式料理。於5月起正式推出的現殺鮪魚秀，特別選用單尾60公斤以上、肉質扎實的黃鰭鮪魚為主角，能讓民眾近距離欣賞到師傅精湛的刀工，活動時間分別為5月17日、6月14日、7月19日與8月16日。另外在餐期期間，只要加價500元，就可以享現殺鮪魚生魚片吃到飽的優惠。