「標哥」顏清標親煮水餃吃到沒？SOGO獨家款吃得到一整尾白蝦

2019-05-14 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天現身台北SOGO百貨忠孝館，而且親自掌廚煮起水餃來，還不忘特別淋上私房醬汁餵食消費者。「標哥」顏清標怎會煮起水餃？原來被人稱為「美食家」的顏清標，跨足冷凍食品界推出「標太郎水餃」，特別北上到SOGO當「一日店長」，要招待消費者萬顆水餃。不僅煮水餃，還跟民眾說「你太瘦了多吃點」、賣力餵食，而且還不時滿足現場合照、簽名需求，且從顏清標的簽名，也讓眾人驚艷「原來標哥寫得一手好字」。

顏清標煮水餃資歷，可說是從小就養成。顏清標說，「小時候住在眷村附近，水餃手藝是跟著眷村士官長學來的。而且從小我就愛弄東西給大家吃，水餃也是自己會在家裡包給家人吃的料理。現在比較有時間，才會選在這時推出水餃品牌。」媽祖遶境期間，顏清標也會親自煮素水餃給大夥吃。

「標太郎水餃」上個月在全聯上市，上次不到一個月銷量已突破10萬包，以量販包每包約30～35顆，相當於月銷超過3百萬顆水餃。這回在SOGO獨家推出「精裝版」水餃，包括鮮蝦豬肉水餃、絲瓜豬肉水餃，每顆水餃份量加大，且每顆鮮蝦口味水餃就使用一整尾剝皮白蝦，吃得到只隻蝦的Q彈感。問顏清標水餃生意好賺嗎？他直說「很難賺！一顆水餃賣10元，一尾蝦的成本就要3.5元。」

顏清標說「水餃使用雲林絲瓜、屏東豬肉，也想把台灣的好東西帶到國外，目前已有香港、新加坡、日本等廠商接洽，之後的目標希望全球各地銷量一天可賣出200萬顆水餃。」