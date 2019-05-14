女力不簡單！卡地亞靈思湧動女性創業家獎揭曉

2019-05-14 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2019年度的 卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women’s Initiative）日前於舊金山梅森堡文化藝術中心 （Fort Mason Center for Arts & Culture）的頒獎典禮上揭曉，從21位來自全球不同地區的傑出女性創業家入圍決賽中，最後7位得獎者將獲頒10萬美元獎金。這項由法國精品品牌卡地亞與歐洲工商管理學院 （INSEAD） 、美國麥肯錫公司共同於2006年開始創辦的獎項，旨在表揚女性創業家於社會中扮演的關鍵角色及經濟的貢獻，至今全球已有超過18,000位女性申請該獎項，橫跨 52 國、總計創造超過7,000個工作機會的205家企業，獲得近400位評審和培訓官支持。2020年度的獎項將於6月11日開始開放報名。

卡地亞靈思湧動女性創業家獎創辦至今，已有70位傑出女性獲獎；共有來自7大地區的前3名傑出女性共21人入圍決賽 。今年共有將近2,900名申請者，遍及逾142個國家（首次包含日本與瑞士），得獎者包括創立SAY Global 線上語言服務的南韓 YEON JEONG CHO，除了培訓南韓退休人士教授韓語，並與全球韓文學習者同步接軌。代表東南亞與大洋洲區的CARMINA BAYOMBONG來自菲律賓，創辦使用專利信用評級演算法的InvestEd 投資平台，提供弱勢青年助學貸款。歐洲區得獎者為來自法國的ZINEB AGOUMI，她所研發的EzyGain 聯網步態復健設備價格平易近人且不佔空間， 可以支撐病患的骨盆並監測復健狀況。墨西哥的 LIZA VELARDE為拉丁美洲區得獎者，她的Delee血液檢測能專門偵測癌症病患的循環腫瘤細胞（CTC），協助醫師監控癌症病況。HIBAH SHATA來自中東與北非區的阿拉伯聯合大公國，Maharat Learning Center 學習中心提供有特殊需求的孩童與青少年行為治療與教育支援。美國的馬然（ RAN MA）創辦的Siren可為糖尿病患設計的智慧襪採用專利 Neurofabric 技術，透過內建微型感測器， 可以監測足部體溫並預防足部潰瘍。來自喀麥隆的MANKA ANGWAFO為南撒哈拉非洲區得獎者，其Grassland Cameroon Ltd.