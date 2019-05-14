限量12萬個! 麥當勞把Hello Kitty變身超萌紅鶴、小鱷魚抱枕

2019-05-14 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



超萌的台灣麥當勞 X Hello Kitty聯名系列抱枕，2019全新系列來了！看準現代人生活壓力大，越來越多反差萌的動物系療癒小物充斥大人們的辦公桌，麥當勞這次特別使用狂野的「非洲猛獸」為設計主軸，搭配Q萌的Hello Kitty，打造全新「萌獸探險趣抱枕」。自明(15)日起，全球首發，獨家限定上市，包含「淘氣小鱷霸」、「萌萌Q河馬」、「甜心粉紅鶴」、「活力獅大王」四款造型抱枕。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，台灣麥當勞推出與Hello Kitty聯名系列抱枕邁入第五年，長久以來廣受顧客喜愛，過去最好的銷售紀錄為開賣當天單店最快兩小時售罄，今年讓Hello Kitty與非洲猛獸結合，推出「萌獸探險趣抱枕」，預計將再掀起收藏熱潮。

2019台灣麥當勞限定的Hello Kitty「萌獸探險趣抱枕」5月15日上午11時起，首波推出「淘氣小鱷霸」與「萌萌Q河馬」；5月22日上午11時起「甜心粉紅鶴」與「活力獅大王」接續登場，抱枕除了有全球獨家的設計外，抱枕質地細緻，表面短毛絨讓觸感柔軟溫和，全台限量12萬個。消費者凡於餐廳內購買任何套餐加價299元（售完為止），即可獲得一款。

2019 Hello Kitty「萌獸探險趣抱枕」

販售時間：5月15日上午11:00推出：「淘氣小鱷霸」、「萌萌Q河馬」；5月22日上午11:00推出：「甜心粉紅鶴」、「活力獅大王」，全套四款。