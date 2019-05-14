漫威英雄人氣火燙 周邊商品銷量增10倍

2019-05-14 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程士華 ／台北報導



鋼鐵人磁浮公仔。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

電影《復仇者聯盟》系列在全球創下票房紀錄，引發一波影劇話題，隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》電影上映後票房節節高升，帶動近期各種英雄周邊商品傾巢而出，引發影迷們紛紛購買收藏，根據燦坤觀察，電影上映近一個月以來，所有MARVEL漫威電影的英雄周邊商品較平日銷售激增十倍。

鋼鐵人隨身碟。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

電影公司耗費多年時間塑造出各個英雄人物立體形象，其中尤以今年4月24日上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》匯集多路英雄集大成，燦坤分析，在眾多英雄當中尤以鋼鐵人、美國隊長兩個英雄人物的周邊商品最受歡迎，這與歷來電影在台票房，以及觀眾對這兩個英雄人物熟悉度有相關性。

InfoThink無限手套隨身碟受到消費者關注。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

udn買東西比對4月24日前二周與上映後二周的電商平台數據，「復仇者」字詞的相關搜尋量成長了186%；復仇者聯盟相關商品的點閱流量，至少都成長200%以上，其中鋼鐵人隨身碟的點閱流量最高，成長高達733%，流量高峰落在周末。

udn買東西表示，該平台提供之相關3C產品包括英雄造型隨身碟、充電座、行動電源等，非3C類的產品也有英雄公仔、保溫瓶或餐具等，對比復仇者相關商品在上映日前二周至上映後二周的表現，業績成長約660%，賣最好的單品即是鋼鐵人無線充電座，以及無限手套隨身碟。