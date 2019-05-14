史上最狂SUPREME拍賣！ 彈珠台、機車、拳擊沙袋、連籃球都有

2019-05-14 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



能比潮流品牌SUPREME更癲的，恐怕只有SUPREME的粉絲。這個於1994年由紐約下城區賣滑板和滑板服裝起家的潮流品牌，深受年輕人熱愛，融入運動、音樂和設計等層面的生活文化，20年來與各領雨的龍頭品牌發行過各種超乎想像的跨界之作。香港蘇富比（Sotheby’s）即將於5月20日開始舉辦「The Supreme Vault:（1998-2018）」網上專場拍賣會，拍賣美國藏家Yukio Takahashi花了20年建立的私人珍藏系列，幾乎涵蓋Supreme歷年生產的所有配飾配件，包括極罕有的Stern Pinball彈珠機、Everlast拳擊用品系列（包括沙袋）、Coleman機車等共上千件拍品，均將以無底價方式拍賣。