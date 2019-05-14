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史上最狂SUPREME拍賣！ 彈珠台、機車、拳擊沙袋、連籃球都有

2019-05-14 11:00聯合報 記者孫曼╱即時報導

能比潮流品牌SUPREME更癲的，恐怕只有SUPREME的粉絲。這個於1994年由紐約下城區賣滑板和滑板服裝起家的潮流品牌，深受年輕人熱愛，融入運動、音樂和設計等層面的生活文化，20年來與各領雨的龍頭品牌發行過各種超乎想像的跨界之作。香港蘇富比（Sotheby’s）即將於5月20日開始舉辦「The Supreme Vault:（1998-2018）」網上專場拍賣會，拍賣美國藏家Yukio Takahashi花了20年建立的私人珍藏系列，幾乎涵蓋Supreme歷年生產的所有配飾配件，包括極罕有的Stern Pinball彈珠機、Everlast拳擊用品系列（包括沙袋）、Coleman機車等共上千件拍品，均將以無底價方式拍賣。

著名SUPREME收藏家Yukio Takahashi表示：「SUPREME的配飾配件之所以引人入勝，在於它驚喜不斷，多樣有趣，且不乏精彩的聯名系列。我花了20年收藏SUPREME配件，一直樂在其中，其過程及結果亦超乎想像，令人愜意。如今，我覺得藏品已算完整，收藏旅程可以告一段落。 」這個私人珍藏系列將以拍品組合及單項拍品形式上拍，總估價逾670萬元。網上專場拍賣會將於5月20日上午10時開始，至5月28日上午11時結束；部份精選拍品將於5月24日至28日在香港中環H Queen’s Harts Hall公開展出。

SUPREME X STERN PINBALL彈珠台，估價約158萬元起。這台從...
SUPREME X STERN PINBALL彈珠台，估價約158萬元起。這台從頭至腳定製的的經典彈珠機同時是彈珠台業界龍頭製造商Stern與SUPREME至今最昂貴的零售商品，非官方說法是產量僅100至200台，其中只有極少數由私人擁有。圖／蘇富比提供
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SUPREME X COLEMAN機車，估價約20萬元。這款 CT200U機車當...
SUPREME X COLEMAN機車，估價約20萬元。這款 CT200U機車當初為網路限定品，車身印有SUPREME紅色方形標誌、搭載196cc單缸四衝程OHV引擎，金屬車身結實穩固，軸距42英寸，最高時速24英里。原本的零售價為1,000 美元 （未含稅及運費），推出市面後瞬間售罄。圖／蘇富比提供
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SUPREME X STERN PINBALL彈珠台，估價約158萬元起。這台從頭至腳定製的的經典彈珠機同時是彈珠台業界龍頭製造商Stern與SUPREME至今最昂貴的零售商品，非官方說法是產量僅100至200台，其中只有極少數由私人擁有。圖／蘇富比提供
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SUPREME X EVERLAST拳擊沙袋，估價約31萬元起。SUPREME創...
SUPREME X EVERLAST拳擊沙袋，估價約31萬元起。SUPREME創辦人James Jebbia熱衷拳擊，多款拳擊相關聯名作中以這款S/S16雙品牌拳擊沙包重 70 磅，皮袋前後均印有SUPREME的紅色方形標誌，底部寫上「Lights Out」字樣。這項產品只在SUPREME官方網站發售，一直供不應求，是有史以來最受歡迎的SUPREME產品之一。圖／蘇富比提供
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SUPREME X STERN PINBALL彈珠台，估價約158萬元起。圖／蘇...
SUPREME X STERN PINBALL彈珠台，估價約158萬元起。圖／蘇富比提供
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