史上最狂SUPREME拍賣！ 彈珠台、機車、拳擊沙袋、連籃球都有
2019-05-14 11:00
聯合報 記者孫曼
╱即時報導
能比潮流品牌SUPREME更癲的，恐怕只有SUPREME的粉絲。這個於1994年由紐約下城區賣滑板和滑板服裝起家的潮流品牌，深受年輕人熱愛，融入運動、音樂和設計等層面的生活文化，20年來與各領雨的龍頭品牌發行過各種超乎想像的跨界之作。香港蘇富比（Sotheby’s）即將於5月20日開始舉辦「The Supreme Vault:（1998-2018）」網上專場拍賣會，拍賣美國藏家Yukio Takahashi花了20年建立的私人珍藏系列，幾乎涵蓋Supreme歷年生產的所有配飾配件，包括極罕有的Stern Pinball彈珠機、Everlast拳擊用品系列（包括沙袋）、Coleman機車等共上千件拍品，均將以無底價方式拍賣。
著名SUPREME收藏家Yukio Takahashi表示：「SUPREME的配飾配件之所以引人入勝，在於它驚喜不斷，多樣有趣，且不乏精彩的聯名系列。我花了20年收藏SUPREME配件，一直樂在其中，其過程及結果亦超乎想像，令人愜意。如今，我覺得藏品已算完整，收藏旅程可以告一段落。 」這個私人珍藏系列將以拍品組合及單項拍品形式上拍，總估價逾670萬元。網上專場拍賣會將於5月20日上午10時開始，至5月28日上午11時結束；部份精選拍品將於5月24日至28日在香港中環H Queen’s Harts Hall公開展出。
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