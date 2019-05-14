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從日常食飯習慣 洞悉你是哪款人

2019-05-14 10:30經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

中華文化由米食文化孕育而成，稻米可說是最重要的主要食物來源，除了日常生活中常見的白米飯，在許多節日慶典上也會以米為材料，做成各式各樣不一樣形式的米食，五花八門的米食料理也應運而生。美食外送平台「戶戶送」Deliveroo這次特別公開四種類別的美味米飯料理，同時也針對各類饕客們做了個性分析，快來看看你是屬於哪種人。

第一類：

是習慣將飯和菜做劃分並分開食用的類型，對感情也會劃分的很清楚，具有愛恨分明的特質，不喜歡事情有灰色地帶，在心中總是擁有一把自己衡量人事物標準的原則尺。針對這類飲食類型的人，「戶戶送」Deliveroo推薦金金台式精緻料理的烤味大雞腿飯和Hala Chicken的紐約街頭雞上飯。

第二類：

是特別享受將飯與醬混合均勻才食用的類型，舌尖上的味蕾享受也反應這種類型的人有著柔軟且感性的內心，樂於及時行樂、不受過多束縛。針對這類型的人，「戶戶送」Deliveroo建議的選擇是，包含腦子有丼的藍帶豬排丼、萬芳冰室的滑蛋牛肉飯、銀兔湯咖哩的元氣嫩雞咖哩飯、和金奇咖哩的日式咖哩飯。

第三類：

是注重養身及偏愛健康餐盒的類型，多將自己的飲食習慣控管得相當完善，不會過度衝動飲食，也非常符合不短視近利的人格類型。「戶戶送」Deliveroo推薦的則是純淨食代的嫩肩雞胸菲力餐盒和生活倉廚的法式焗烤龍蝦藜麥餐盒。

第四類：

則是喜好飯類小食的類型，他們習慣少量多餐、愛好熱鬧、喜歡接觸不同人事物，多樣化的飲食可以使他們保有新鮮感，對生活的多變也充滿熱情。這類型的朋友則可以參考平台上的丸米的法式芥末燻雞塔可套餐、拉亞漢堡的醬烤豬排蛋米堡和陳記米糕的筒仔米糕。

純淨食代的嫩肩雞胸菲力餐盒。 圖／戶戶送提供
純淨食代的嫩肩雞胸菲力餐盒。 圖／戶戶送提供
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萬芳冰室的滑蛋牛肉飯。 圖／戶戶送提供
萬芳冰室的滑蛋牛肉飯。 圖／戶戶送提供
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陳記米糕的筒仔米糕。 圖／戶戶送提供
陳記米糕的筒仔米糕。 圖／戶戶送提供
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金金台式精緻料理的烤味大雞腿飯。 圖／戶戶送提供
金金台式精緻料理的烤味大雞腿飯。 圖／戶戶送提供
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