麥當勞 x Hello Kitty聯名系列限量抱枕 明開賣

2019-05-14 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣麥當勞與Hello Kitty聯名推出的系列抱枕，是全球首發，也是獨家限定上市，包含「淘氣小鱷霸」、「萌萌Q河馬」、「甜心粉紅鶴」、「活力獅大王」，共四款造型。 圖／台灣麥當勞提供 分享 facebook

反差萌當道！曾經創下開賣當天單店最快2小時賣完的台灣麥當勞 X Hello Kitty聯名系列抱枕，2019全新系列將於明（15）日開賣，今年特別使用狂野的「非洲猛獸」為設計主軸，搭配Q萌的Hello Kitty，打造充滿反差萌的全新「萌獸探險趣抱枕」，要帶領忙碌現代人一起去探險。

台灣麥當勞表示，這個與Hello Kitty聯名推出的系列抱枕，是全球首發，也是獨家限定上市，包含「淘氣小鱷霸」、「萌萌Q河馬」、「甜心粉紅鶴」、「活力獅大王」，共四款造型。

5月15日上午11時起，首波推出「淘氣小鱷霸」與「萌萌Q河馬」；5月22日上午11時起「甜心粉紅鶴」與「活力獅大王」接續登場，全台限量12萬個，凡於台灣麥當勞餐廳內購買任何套餐加價299元，即可獲得乙個。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，台灣麥當勞推出與Hello Kitty聯名系列抱枕今年邁入第五年，過去最好的銷售紀錄為開賣當天單店最快兩小時售罄，而近年來反差動物系商品正夯，從玩具到食物外型，越來越多動物系商品成為消費者紓壓首選，因此今年台灣麥當勞特別讓Hello Kitty與非洲猛獸結合，推出「萌獸探險趣抱枕」，透過反差讓顧客充滿新鮮感，預計將再掀起收藏熱潮。