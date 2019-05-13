快閃客座！LONGTAIL與新加坡一星餐廳四手聯彈 每人4,800元起

2019-05-13 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



如果想要品嘗星級雙餐廳料理，已2度奪得米其林一星的LONGTAIL餐廳，將與新加坡米其林一星The Song of India主廚Manjunath Mural攜手合作，於5月23日推出四手聯彈晚宴，共10道料理，最低4,800元起，服務費另計。

LONGTAIL再度舉辦快閃活動，邀請連續3年獲得新加坡米其林一星餐廳「The Song of India」主廚Manjunath Mural來台客座。擅長現代印度料理的Manjunath Mural，出生於印度孟買，曾被選為新加坡20大印度主廚，可在許多新加坡廚藝實境節目見其身影。

Manjunath Mural擅長用現代料理手法，展現印度料理傳統風味。這次到LONGTAIL客座，將獻上5道The Song of India經典料理，包含炸魚片佐香料魚子醬螯蝦、毛豆咖哩餃佐卡卡杜果羅望子醬、慢煮雞肉捲，喀什米爾叻沙茴香醬、番紅花茶雪糕等料理。而LONGTAIL林明健則運用小豆蔻、薑黃、囉喏、印度優格醬等南洋香料，與Manjunath Mural共演絕妙和諧美味樂章。

LONGTAIL此次快閃客座活動，限定在5月23日晚上6點到8點間舉行，總共有10道菜肴提供饕客品嘗，價格為4,800元起，另可搭配4杯調酒，需再加1,200元，服務費皆另計。

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