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新光三越端午檔期推出今年最貴肉粽 一顆440元

2019-05-13 19:51經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

新光三越端午檔期網羅來自台灣及世界各地禮品。新光三越／提供
新光三越端午檔期網羅來自台灣及世界各地禮品。新光三越／提供
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四大節慶之一、端午節將至，今年新光三越端陽禮品推出64款，有超過六成是獨家與新品，粽子伴手禮各占四成，其中「晶華冠軍鮑粽禮盒」兩顆880元，等於一顆440元，可說是全部禮品最貴粽子；新光三越今年端午節業績目標則保守抓1,370萬元，成長2%。

新光三越表示，今年嚴選連續兩年榮獲台北米其林餐盤推薦的台北喜來登辰園獨家打造的「廣式雙味粽禮盒」，以及延續去年好評再推出、一次網羅台灣在地5大老字號排隊名店搭配高雄老店協和蒸籠的「五大排隊名粽禮盒」。

另因近年頂級飯店粽以頂級食材及精美外盒吸引民眾選購，故今年也引進如寒舍艾美酒店鮑魚豚粽、台北美福大飯店御品粽夏禮盒等。

而以老字號招牌且價位親民年年熱銷的地方粽，今年除了「五大排隊名店粽」所網羅的阿桐阿寶（北部粽）、蔡萬興（湖州粽）、阿欉大橋頭（北部粽）、信維市場四喜（南部粽）以及台南再發號（南部粽）之外，更仍保留歷年暢銷款並全新推出如石碇老街的石碇一粒粽等。

而經典甜品及伴手禮也是另一項端陽送禮、自用的焦點，新光三越今年全新引進微熱山丘榴槤雪茄蛋捲、香港榮華餅店小桃酥、日本宇治部鄉櫻花紅葉仙貝等台禮盒，還有當令水果拉拉山五月桃禮盒、網羅獲經典紅白酒大賞的多款酒品等，多達64款禮盒於5月14日至5月27日於全台新光三越超市開放預購。

今年更首度在新光三越APP「skm select專區」嚴選9款端午禮盒，包括暢銷的五大排隊名粽、YOKU MOKU原味雪茄蛋捲等，新光三越會員可以使用skm pay下單選購。

新光三越主管表示，雖然大環境冷凍粽子市場有往下趨勢，但百貨公司賣粽子，瞄準的是中上階層的送禮需求，而且有不少公司行號的老闆會訂購粽子送給員工，相信買氣是愈靠近節日愈好。去年客單價平均900元出頭，地方粽一組客單價約600至700元，飯店粽則要1,000元以上。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新光三越APP線上可預購寶島排隊名粽禮盒。新光三越／提供
新光三越APP線上可預購寶島排隊名粽禮盒。新光三越／提供
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