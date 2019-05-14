金庸小說中的經典-華山論劍 華山1914文創隆重登場

2019-05-14 08:41 聯合新聞網 有.設計 uDesign



全亞洲首次結合解謎挑戰、互動科技體驗 6月26日咱們相約華山論劍！

「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛。」金庸十五部小說所串連的奇情江湖和俠骨情心，是華文世界最受歡迎的文學經典，跨越世代的共同語言。

從《神鵰俠侶》、《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》，到《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等，每部小說信手拈來都是經典，無論是人物刻畫、情感深度、磅礡場面與古典逸趣，陪伴許多人度過了青春歲月，每個人在武俠世界裡，都能找到自己的追求和影子。

金庸小說的文字魅力，曾令千萬讀者心醉沉迷；這些文字的感動，若能化為真實場景，該有多好？那麼，今年夏天，6月26日到9月15日在華山1914文創園區隆重登場的特展─【金庸武俠－華山論劍】就絕對不能錯過！

展覽限定！「天下第一毒茶館」限定推出特色茶飲

沒有最毒，只有更毒！6月26日開展當天也是全球唯一「天下第一毒茶館」開張日！「天下第一毒茶館」將金庸筆下的經典毒藥，融合現代的想像，化身成人人皆愛不釋手的夢幻茶飲，邀請諸位俠客必到此品嚐試試，感受芳甘似蜜又苦澀的滋味。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

這瓶外觀有著超強對比漸層色系的「情花之毒冰沙」，採用新鮮當季水果為主原料，飲用前請搖晃瓶身，看著新鮮水果迷人的色彩、沁甜的口感融合為一，就彷彿《神鵰俠侶》楊過與小龍女刻骨銘心般的傳世愛戀──你中有我、我中有你──

配合此限定茶飲，特別推出「情花毒預售票」，含單人入場資格還可享「情花之毒」飲品兌換券乙張，此組合只要$230元。小說中大家避而遠之的「情花之毒」你敢試嗎？

徜徉江湖！與天下五絕、桃花島、降龍十八掌相遇

對大多數台灣民眾來說，金庸作品不管是小說、漫畫、電影、電視劇等，一直都是陪伴成長的重要回憶，主辦單位聯合數位文創感受其影響力，與遠流出版公司經過多年的協商與努力，終於促成這項期待已久的武林大展，並希望藉由經典故事重現，喚起每一個人都曾有過的武俠夢！

展場內打造經典場景《射鵰英雄傳》桃花島及《神鵰俠侶》古墓，帶領民眾走入金庸所創造的奇幻之地，「試劍亭」裡懷想東邪黃藥師的碧海潮生，「寒玉床」上學小楊過練功，與金庸筆下的江湖一同呼吸。

圖/聯合數位文創提供。▲經典場景《射鵰英雄傳》桃花島(3D示意圖，僅供參考) 分享 facebook

圖/聯合數位文創提供。▲經典場景《神鵰俠侶》古墓(3D示意圖，僅供參考) 分享 facebook

首次結合解謎挑戰、互動科技體驗 用玩的方式看金庸

「欲練神功」，不用自宮！來金庸展，快速學成金庸筆下的奇招異式！本展結合互動科技，跟著西毒歐陽鋒咕咕發功，施展「蛤蟆功」；和老頑童周伯通玩耍，習得「左右互搏」；還有北丐洪七公震古鑠今的「降龍十八掌」。除此之外，亦結合解謎挑戰，觀展之餘更有腦力激盪樂趣，透過不同角度解構金庸的創作奧秘。

想進入這個江湖感十足的世界嗎？展覽網路預售票，今(5/14)在各大通路全面啟售！現代版「華山論劍」，誰才是當今的天下第一？各路英雄好漢敬請把握這場備受期待的武林盛會。

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【金庸武俠—華山論劍】特展資訊

展覽時間：2019.6.26-2019.9.15

展覽地點：華山1914文創園區中7館

粉絲專頁：https://facebook.com/2019JINYONG/

各大通路： udn售票網 、 ibon 、 全家FamiPort 、 博客來 、 ACCUPASS

主辦單位：遠流出版公司、聯合數位文創

客服專線：(02)7721-6955#2（每日 10:00-18:00）

票價訊息：預售票170元；情花毒預售票230元；全票250元

開放時間：10：00~18：00(17：30停止售票入場)

大宗購票另有優惠可電洽(02)7721-6955#1。