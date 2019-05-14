親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

《孔雀王》與日本密教：激怒佛門聖地的「神漫畫」

報稅必知！不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

金庸小說中的經典-華山論劍 華山1914文創隆重登場

2019-05-14 08:41聯合新聞網 有.設計 uDesign

全亞洲首次結合解謎挑戰、互動科技體驗 6月26日咱們相約華山論劍！

「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛。」金庸十五部小說所串連的奇情江湖和俠骨情心，是華文世界最受歡迎的文學經典，跨越世代的共同語言。

從《神鵰俠侶》、《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》，到《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等，每部小說信手拈來都是經典，無論是人物刻畫、情感深度、磅礡場面與古典逸趣，陪伴許多人度過了青春歲月，每個人在武俠世界裡，都能找到自己的追求和影子。

金庸小說的文字魅力，曾令千萬讀者心醉沉迷；這些文字的感動，若能化為真實場景，該有多好？那麼，今年夏天，6月26日到9月15日在華山1914文創園區隆重登場的特展─【金庸武俠－華山論劍】就絕對不能錯過！

展覽限定！「天下第一毒茶館」限定推出特色茶飲

沒有最毒，只有更毒！6月26日開展當天也是全球唯一「天下第一毒茶館」開張日！「天下第一毒茶館」將金庸筆下的經典毒藥，融合現代的想像，化身成人人皆愛不釋手的夢幻茶飲，邀請諸位俠客必到此品嚐試試，感受芳甘似蜜又苦澀的滋味。

圖/聯合數位文創提供。
圖/聯合數位文創提供。
分享

這瓶外觀有著超強對比漸層色系的「情花之毒冰沙」，採用新鮮當季水果為主原料，飲用前請搖晃瓶身，看著新鮮水果迷人的色彩、沁甜的口感融合為一，就彷彿《神鵰俠侶》楊過與小龍女刻骨銘心般的傳世愛戀──你中有我、我中有你──

配合此限定茶飲，特別推出「情花毒預售票」，含單人入場資格還可享「情花之毒」飲品兌換券乙張，此組合只要$230元。小說中大家避而遠之的「情花之毒」你敢試嗎？

徜徉江湖！與天下五絕、桃花島、降龍十八掌相遇

對大多數台灣民眾來說，金庸作品不管是小說、漫畫、電影、電視劇等，一直都是陪伴成長的重要回憶，主辦單位聯合數位文創感受其影響力，與遠流出版公司經過多年的協商與努力，終於促成這項期待已久的武林大展，並希望藉由經典故事重現，喚起每一個人都曾有過的武俠夢！

展場內打造經典場景《射鵰英雄傳》桃花島及《神鵰俠侶》古墓，帶領民眾走入金庸所創造的奇幻之地，「試劍亭」裡懷想東邪黃藥師的碧海潮生，「寒玉床」上學小楊過練功，與金庸筆下的江湖一同呼吸。

圖/聯合數位文創提供。▲經典場景《射鵰英雄傳》桃花島(3D示意圖，僅供參考)
圖/聯合數位文創提供。▲經典場景《射鵰英雄傳》桃花島(3D示意圖，僅供參考)
分享

圖/聯合數位文創提供。▲經典場景《神鵰俠侶》古墓(3D示意圖，僅供參考)
圖/聯合數位文創提供。▲經典場景《神鵰俠侶》古墓(3D示意圖，僅供參考)
分享

首次結合解謎挑戰、互動科技體驗 用玩的方式看金庸

「欲練神功」，不用自宮！來金庸展，快速學成金庸筆下的奇招異式！本展結合互動科技，跟著西毒歐陽鋒咕咕發功，施展「蛤蟆功」；和老頑童周伯通玩耍，習得「左右互搏」；還有北丐洪七公震古鑠今的「降龍十八掌」。除此之外，亦結合解謎挑戰，觀展之餘更有腦力激盪樂趣，透過不同角度解構金庸的創作奧秘。

想進入這個江湖感十足的世界嗎？展覽網路預售票，今(5/14)在各大通路全面啟售！現代版「華山論劍」，誰才是當今的天下第一？各路英雄好漢敬請把握這場備受期待的武林盛會。

圖/聯合數位文創提供。
圖/聯合數位文創提供。
分享

【金庸武俠—華山論劍】特展資訊

展覽時間：2019.6.26-2019.9.15

展覽地點：華山1914文創園區中7館

粉絲專頁：https://facebook.com/2019JINYONG/

各大通路：udn售票網ibon全家FamiPort博客來ACCUPASS

主辦單位：遠流出版公司、聯合數位文創

客服專線：(02)7721-6955#2（每日 10:00-18:00）

票價訊息：預售票170元；情花毒預售票230元；全票250元

開放時間：10：00~18：00(17：30停止售票入場)

大宗購票另有優惠可電洽(02)7721-6955#1。

金庸

相關新聞

精品運動鞋比潮 韓人氣男星搶穿

2019-05-13 23:32

時尚品牌 響應環保

2019-05-13 23:09

快閃客座！LONGTAIL與新加坡一星餐廳四手聯彈 每人4,800元起

2019-05-13 20:33

新光三越端午檔期推出今年最貴肉粽 一顆440元

2019-05-13 19:51

超冷門「隱藏版綠豆湯」開罐9成都是料？網怨：害人吃太撐！

2019-05-13 17:38

少女最愛！緞帶小白鞋搭婚紗、午茶造型都美翻

2019-05-13 17:14

天菜男神基諾李維 捍衛任務出生入死只能信它！

2019-05-13 15:41

史上最厚！日本拉麵一蘭新品「燉煮叉燒肉」 即將開賣

2019-05-13 15:22

夏之煉金師 凝淬迷人體香

2019-05-13 14:02

香氛老佛爺 皇室愛這味

2019-05-13 14:01

讓購物更便利！全台125間家樂福皆可使用「玉山銀行ATM」

2019-05-13 12:23

純銀造的絲巾與盔甲！愛馬仕春夏珠寶太酷了

2019-05-13 11:54

蔬果雕神靈活現 柯豐富抱回香港國際美食大賽銀牌

2019-05-13 10:38

禮客OUTLET即日起 戶外休閒品牌2折出清

2019-05-13 00:09

超商新口味茶飲 搶攻夏日商機

2019-05-13 00:06

巴黎香格里拉 最浪漫的求婚酒店

2019-05-13 00:06

勞力士 用壯美極境 說海洋故事

2019-05-12 23:50

一手抱Bo妞一手牽咘咘 賈靜雯背這咖包超搶戲

2019-05-12 16:11

林予晞大秀白皙長腿 「與惡」宋喬平原來那麼性感！

2019-05-12 15:22

藝術家于彭奇幻山水 北美館完整呈現

2019-05-12 13:12

看劉霞娃娃哭泣吶喊 聽阿信為你演奏

2019-05-12 13:09

邵雨薇自信小秘密 挑件能穿出唯美體態的內衣

2019-05-12 09:59

吸住你的眼 抓住你的胃 到百貨公司吃美食尚紅

2019-05-11 23:49

佳士得春拍台北預展 趙無極3件重量級作品受注目

2019-05-11 22:00

坐搖椅看無敵湛藍海景！佐渡超人氣咖啡店 甜點、咖啡都美味

2019-05-11 21:56

向賽車界傳奇致敬 RICHARD MILLE打造第一只自行車表

2019-05-11 21:53

回顧MET GALA還有3大看點 靈感難不成是「掃地機器人」

2019-05-11 18:39

Christian Louboutin夏日編織包有葡國情調 LOEWE可愛小海龜賣萌

2019-05-11 16:18

「哈密瓜汽水」、「西瓜汽水」太可愛！全家便利商店限量開賣快喝一波

2019-05-11 15:16

GIVENCHY搞神秘！新代言人只有馬尾剪影 網友竟秒猜對

2019-05-11 15:07

「Mediplus放鬆小屋快閃店」華山登場！周末下午有多肉植物手作課程

2019-05-11 14:40

王心恬討毒舌媽歡心 相中蕭邦珠寶腕表送禮零失誤

2019-05-11 14:37

冠軍蛋糕寵愛媽咪 這一味最受歡迎

2019-05-11 13:57

米其林粵菜解放味蕾 波士頓龍蝦千元有找

2019-05-11 13:41

乖乖攜手鼎王 推麻辣鍋口味孔雀香酥脆

2019-05-11 11:39

夏日「果汁汽水唇色」正夯！補擦唇膏3個小動作讓你唇色爆美

2019-05-11 10:20

玩珠寶？Boucheron很會！全新Jack系列時尚功力大挑戰

2019-05-11 08:28

夢幻包、時髦包 孝敬媽咪看這「禮」

2019-05-10 23:29

一次看「6萬株玫瑰」隨風搖曳！韓國蔚山大公園玫瑰節5月22日登場

2019-05-10 23:27
看更多

熱門文章

山竹解禁！農委會將開放常溫山竹進口 網呼：吃起來

2019-05-13 11:16

台大碩士求職慘收10公司「無聲卡」 網：丟50間是基本

2019-05-13 15:59

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:00

地牛翻身！16:55東北角地區有感地震 芮氏規模4.9

2019-05-13 17:01

義美鮮乳為何質變下架？ 他分析是這些原因

2019-05-13 11:26

從穿衣服看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22

愛貓踩過鍵盤按下「送出」 飼主喜迎百萬補助

2019-05-13 15:30

今高溫飆36度！ 明起午後雷陣雨範圍逐日加廣

2019-05-13 11:32

獅虎「阿彪」的痛誰懂？政府補助大縮水 1500隻動物求認養

2019-05-14 00:57

野豬騎士捕130台斤山豬王 梅山鄉人豬大戰驚心動魄

2019-05-13 10:24

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

史上最厚！日本拉麵一蘭新品「燉煮叉燒肉」 即將開賣

2019-05-13 15:22

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 19:25

讓購物更便利！全台125間家樂福皆可使用「玉山銀行ATM」

2019-05-13 12:23

雜草不再只是垃圾 專家示範把雜草變植物養樂多

2019-05-13 14:05

春遊補助剩餘額度公布 花蓮、宜蘭申請最熱烈

2019-05-13 13:46

鮮乳出包？義美：我們乳品沒有問題 在等好市多聯繫

2019-05-13 12:06

Ella產後子宮脫垂 醫師：生產是骨盆臟器脫垂危險因子

2019-05-13 16:31

22歲男大生食衣住行都被母操控 網友驚：有戀子情節？

2019-05-13 16:11

影／南投拚觀光出新招 九九峰要設「氦氣球」載客

2019-05-13 16:25

企業主管和重刑犯人格特質相同？ 精神科醫師這麼說

2019-05-14 07:17

彰化出現今年首例新生兒腸病毒重症案

2019-05-13 10:51

每日星座運勢／天秤愛情高峰在今日 事業明顯突破

2019-05-14 00:00

春遊補助花蓮「奪雙冠」最多人去 民宿業者仍嘆少

2019-05-13 16:22

春遊補助兩樣情 花蓮最夯、台北超冷

2019-05-14 00:57

義美鮮乳疑質變遭好市多下架 同業：這是其他通路個案

2019-05-13 12:03

每年都秒殺！ 阿里山夏季銀河天文生態營16日報名

2019-05-13 10:00

酷鳥航空限時優惠 竟有99元未稅超殺價

2019-05-13 14:21

影／代理教師聘期「一國多制」教團批教部漠視

2019-05-13 10:43

義美鮮乳質變下架 專家：風險高企業把關必須更嚴謹

2019-05-13 11:34

買齊四項即成VIP！ GODIVA新品85%黑巧克力系列濃醇登場

2019-05-13 14:30

天菜男神基諾李維 捍衛任務出生入死只能信它！

2019-05-13 15:41

「果后」山竹檢疫達標 最快7月底開放進口

2019-05-13 11:10

捕獵走私害慘牠們 只能在屏科大終老

2019-05-14 00:57

【幸福老後】林靜芸醫師／婆媳親子諜對諜

2019-05-14 06:00

義美鮮乳傳變質 食藥署：製造廠稽查暫無異常

2019-05-13 16:07

彭啟明：今仍高溫上看34度 下周東北風影響會降溫

2019-05-14 07:35

蔬果雕神靈活現 柯豐富抱回香港國際美食大賽銀牌

2019-05-13 10:38

戲曲學院教評會大半年沒開 教評委員要提告

2019-05-13 10:44

秀護國神犬萌照 蔡英文：守護台灣豬寸步不讓

2019-05-13 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top