梅花表慶百年獻上T10自製機芯 溫昇豪就愛極簡LINE1919很速配

2019-05-13 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



少數碩果僅存的獨立家族經營的瑞士梅花表（TITONI），今年迎接品牌創立以來的第一百周年。為迎接這個里程碑，特地推出全新的LINE1919系列腕表，搭載品牌百年來首枚自行研發製作的自製機芯T10。長期收藏腕表的演技派男星溫昇豪，今天特地配戴全新的海軍藍LINE1919腕表捧場，並透露自己一直以收藏腕表來為人生的每個階段留下紀念，所以一直維持著高品質中價位的梅花表特別有感情。

每隔1、2年就一定會買表給自己當作紀念的溫昇豪表示，挑表主要看當時的「財力狀況、、實用性，和當時工作上這幾年積累的肯定，所以我追求的不是價位，」他強調價格不代表個人價值，「找到適合自己的更重要。」而透過收藏腕表為自己的人生經驗劃下紀念也與父親傳承下來的習慣有關，所以所收藏將近20枚腕表，每一件對他來說都有特別的回憶。假如為自己近期作品《我們與惡的距離》、《最佳利益》的演出挑選一枚腕表作為紀念，他笑說因為在兩部劇中的戲份都不算多，雖然勞心但稱不上勞力，他認為價位平易近人、又搭載品牌首枚自製機芯的梅花LINE1919最適合不過。