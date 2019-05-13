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梅花表慶百年獻上T10自製機芯 溫昇豪就愛極簡LINE1919很速配

2019-05-13 16:56聯合報 記者孫曼╱即時報導

少數碩果僅存的獨立家族經營的瑞士梅花表（TITONI），今年迎接品牌創立以來的第一百周年。為迎接這個里程碑，特地推出全新的LINE1919系列腕表，搭載品牌百年來首枚自行研發製作的自製機芯T10。長期收藏腕表的演技派男星溫昇豪，今天特地配戴全新的海軍藍LINE1919腕表捧場，並透露自己一直以收藏腕表來為人生的每個階段留下紀念，所以一直維持著高品質中價位的梅花表特別有感情。

每隔1、2年就一定會買表給自己當作紀念的溫昇豪表示，挑表主要看當時的「財力狀況、、實用性，和當時工作上這幾年積累的肯定，所以我追求的不是價位，」他強調價格不代表個人價值，「找到適合自己的更重要。」而透過收藏腕表為自己的人生經驗劃下紀念也與父親傳承下來的習慣有關，所以所收藏將近20枚腕表，每一件對他來說都有特別的回憶。假如為自己近期作品《我們與惡的距離》、《最佳利益》的演出挑選一枚腕表作為紀念，他笑說因為在兩部劇中的戲份都不算多，雖然勞心但稱不上勞力，他認為價位平易近人、又搭載品牌首枚自製機芯的梅花LINE1919最適合不過。

百年品牌梅花表深耕台灣市場50年，T10自製機芯是品牌創立以來首次獨立研發製作的機芯，不但為百年製表工藝留下傳承紀念、也代表品牌展望未來的企圖心。T10機芯耗時5年研發，以傳統材質打造的機芯零組件可以達到比美矽游絲的75小時動力儲存，展現高度技術。而機芯大小適中纖薄，更特別以3/4夾板容納更多零件。全新亮相的LINE 1919系列在外觀上延伸品牌主力系列，採極簡風格，共有銀白、炭灰、海軍藍三色太陽拉絲紋表面可供選擇，搭配鑽石切割指棒狀時標與指針，表盤上也都以紅色特別標誌出品牌創始年份「1919」，定價58,200元起，是極具紀念意義也相當耐用百搭的腕表。

溫昇豪配戴梅花表歡慶品牌創立百年推出的全新LINE1919系列腕表。記者陳立凱／...
溫昇豪配戴梅花表歡慶品牌創立百年推出的全新LINE1919系列腕表。記者陳立凱／攝影
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梅花表LINE1919系列炭灰皮帶款，58,200元。圖／梅花表提供
梅花表LINE1919系列炭灰皮帶款，58,200元。圖／梅花表提供
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梅花表LINE1919系列銀白鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
梅花表LINE1919系列銀白鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
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溫昇豪配戴梅花表歡慶品牌創立百年推出的全新LINE1919系列腕表。記者陳立凱／...
溫昇豪配戴梅花表歡慶品牌創立百年推出的全新LINE1919系列腕表。記者陳立凱／攝影
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以梅花表創始年份為名的LINE1919系列，搭載全新自製機芯T10。圖／梅花表提...
以梅花表創始年份為名的LINE1919系列，搭載全新自製機芯T10。圖／梅花表提供
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梅花表LINE1919系列銀白皮帶款，58,200元。圖／梅花表提供
梅花表LINE1919系列銀白皮帶款，58,200元。圖／梅花表提供
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梅花表LINE1919系列海軍藍鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
梅花表LINE1919系列海軍藍鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
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梅花表歡慶創立百年，發表品牌首枚自製機芯T10，展現深厚工藝與研發能力。圖／梅花...
梅花表歡慶創立百年，發表品牌首枚自製機芯T10，展現深厚工藝與研發能力。圖／梅花表提供
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梅花表LINE1919系列炭灰鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
梅花表LINE1919系列炭灰鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
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溫昇豪配戴梅花表歡慶品牌創立百年推出的全新LINE1919系列腕表。記者陳立凱／...
溫昇豪配戴梅花表歡慶品牌創立百年推出的全新LINE1919系列腕表。記者陳立凱／攝影
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