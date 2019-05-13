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天菜男神基諾李維 捍衛任務出生入死只能信它！

2019-05-13 15:41聯合報 記者孫曼╱即時報導

由天菜男神基諾李維（Keanu Reeves）主演的《捍衛任務》系列叫好叫座，第三集《全面開戰》更於日前在美國紐約市舉辦全球首映。包括基諾李維、女主角荷莉貝瑞（Halle Berry）、導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）登盛裝出席首映會。而號稱好萊塢最低調的一線男星基諾李維，平常打扮隨性不拘小節，這次也在首映會上與擔任瑞士腕表品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer）大使的導演一起配戴了寶齊萊的腕表，他手腕上的柏拉維深潛腕錶魔鬼魚基金會潛水表更是別具環保意義的限量表款。

事實上，寶齊萊一直贊助《捍衛任務》系列，在每一集的電影中都出現在主角基諾李維的手腕上。《捍衛任務3：全面開戰》故事劇情敘述主宰殺手世界的神秘組織懸賞1,400 萬美元賞金追殺John Wick，身險險境的他幾乎無人可信，手腕上的馬利龍自動日曆腕表幾乎可以說是他唯一可以信賴的夥伴。38 毫米的馬利龍自動日曆腕表以白色表盤搭配黑色皮帶，設計細節洋溢60年代美學，與John Wick心愛的福特野馬汽車相得益彰。除了基諾李維，飾演女主角Sofia的荷莉貝瑞也在戲中配戴了馬利龍系列的40毫米緣動力鑽表（Manero Peripheral），搭配亮麗干邑棕色珍珠貝母表盤，呼應她在電影中既優雅又堅毅的角色性格。

基諾李維配戴寶齊萊柏拉維深潛腕錶魔鬼魚基金會潛水表出席《捍衛任務3：全面開戰》全...
基諾李維配戴寶齊萊柏拉維深潛腕錶魔鬼魚基金會潛水表出席《捍衛任務3：全面開戰》全球首映。圖／寶齊萊提供
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寶齊萊品牌大使、《捍衛任務3：全面開戰》導演Chad Stahelski除息全球...
寶齊萊品牌大使、《捍衛任務3：全面開戰》導演Chad Stahelski除息全球首映會配戴馬利龍緣動力腕表Blue Edition。圖／寶齊萊提供
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（由右至左）寶齊萊品牌大使Daniel Bernhardt、寶齊萊CEO Sas...
（由右至左）寶齊萊品牌大使Daniel Bernhardt、寶齊萊CEO Sascha Moeri、基諾李維與寶齊萊品牌大使Chad Stahelski。圖／寶齊萊提供
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寶齊萊贊助《捍衛任務3：全面開戰》，在第三集中基諾李維配戴馬利龍自動日曆腕表。圖...
寶齊萊贊助《捍衛任務3：全面開戰》，在第三集中基諾李維配戴馬利龍自動日曆腕表。圖／寶齊萊提供
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基諾李維配戴寶齊萊柏拉維深潛腕錶魔鬼魚基金會潛水表出席《捍衛任務3：全面開戰》全...
基諾李維配戴寶齊萊柏拉維深潛腕錶魔鬼魚基金會潛水表出席《捍衛任務3：全面開戰》全球首映。圖／寶齊萊提供
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