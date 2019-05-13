時尚兔子、英國正妹KOL聯名 文青風插畫包氣質滿點
2019-05-13 15:16
聯合報 記者吳曉涵
╱即時報導
素雅的插畫元素在春夏時節非常討喜，簡約筆觸所打造的清新「文青感」非常百搭，勢必讓許多人愛不釋手。Cath Kidston、LeSportsac近日不約而同邀請英倫時尚代表推出新款聯名系列，也都以插畫風格的包款、服飾吸引消費者。
Cath Kidston之前就曾與英國知名時尚指標Fearne Cotton攜手推出聯名系列，相當熱賣。近日雙方再度合作，讓粉絲們可以繼續複製這位IG擁有270萬追蹤數，身兼主持人、作家、母親等多重身分的英國知名KOL的獨特穿搭風格。這次的聯名系列以「夢幻森林Dream Forest」為主題，描繪森林動物們愉快相處的時光，除了各類型包款，也推出同款印花的輕柔材質服飾系列。
相隔十年，LeSportsac也是請到二度合作的時尚界知名兔子Fifi Lapin再度回歸，推出全新限量聯名商品。來自英國的Fifi Lapin是同名插畫家所創作出的經典角色，多年來與各大時尚品牌關係密切，除了聯名商品之外更曾出書分享穿搭喜好。這次與LeSportsac的聯名以「白日夢幻想」、「池畔派對」印花為主軸，前者使用粉嫩藍色搭配站在雲朵上造型百變的Fifi兔，還能見到大陽傘、寬帽等夏季印花元素。後者運用嫩粉色加上手繪風格的椰子樹、粉色吉他、氣球與煙火，更點綴「fifi lapin」、「xxx」，帶點小叛逆味。其他商品還有化妝包、托特包等，都以Fifi Lapin的時尚姿態為主角印花。
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