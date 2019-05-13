時尚兔子、英國正妹KOL聯名 文青風插畫包氣質滿點

2019-05-13 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



素雅的插畫元素在春夏時節非常討喜，簡約筆觸所打造的清新「文青感」非常百搭，勢必讓許多人愛不釋手。Cath Kidston、LeSportsac近日不約而同邀請英倫時尚代表推出新款聯名系列，也都以插畫風格的包款、服飾吸引消費者。

Cath Kidston之前就曾與英國知名時尚指標Fearne Cotton攜手推出聯名系列，相當熱賣。近日雙方再度合作，讓粉絲們可以繼續複製這位IG擁有270萬追蹤數，身兼主持人、作家、母親等多重身分的英國知名KOL的獨特穿搭風格。這次的聯名系列以「夢幻森林Dream Forest」為主題，描繪森林動物們愉快相處的時光，除了各類型包款，也推出同款印花的輕柔材質服飾系列。