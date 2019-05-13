Balenciaga又搞怪 沙漠裡上演「人海戰術」時尚秀

2019-05-13 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



告別了春夏的黑白形象照，時尚品牌Balenciaga秋季系列廣告全新曝光，找來藝術家Jean-Pierre Attal獻出他的時裝廣告處女作，也巧妙與他知名的系列攝影相呼應，展現「人海戰術」的氣勢。

來自法國的Jean-Pierre Attal擅長透過作品探討每個人在社會中的位置，這次為Balenciaga拍攝的廣告主題延續他的系列作品Paysages Ethnographiques（人種誌景觀），只是把場景換到摩洛哥和蘭薩羅特島的宇宙沙漠。穿著品牌服飾的人們彼此無交集的散落在寬廣的畫面中，宛如從現代建築的迷宮中脫身出來，變成漫遊的個體，正經歷著自己對這個世界獨特的體驗，此概念也與Balenciaga透過設計創意所建構的另類社會相呼應。

另一方面，熱愛古蹟的Gucci，秋季廣告則是把腦筋動到了西西里塞利農特遺址公園，一群不羈青年正在那舉辦狂歡宴會，重現古希臘時期的自由精神。