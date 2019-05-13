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德國百年內衣春夏新款眾女星追捧 深V款、美背款熱夯

2019-05-13 14:11經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

德國百年內衣品牌黛安芬今夏發表全新「花漾水感動」系列內衣，這個升級自經典熱銷水感動系列的新款內衣，已在演藝圈引起多位女星追捧，影后張榕容透露最愛深V款，人氣女星邵雨薇則喜歡美背款，巧妙透露二人私下如何選購內在美，為自己的自信加分。

張榕容指出，自己在內衣挑選上可說是「公私分明」。她表示平常在拍攝工作時，為了配合戲服與動作要求，會選擇無痕或滑順罩杯設計，且顏色上會以黑或裸膚色為主。

不過褪下專業演員的角色後，張榕容則笑稱自己是個十足貪心的內衣控：「我非常喜歡設計精美的內衣。日常生活時會把握機會穿有蕾絲點綴、較知性時尚的款式。現在我身上穿的這款花漾水感動，這種精緻的刺繡蕾絲就是我平時會購入的款式！」

鮮少分享內在美挑選心得的邵雨薇則表示，作為演員，時間工作常且活動量較大，會以舒適為主要考量。而作為歌手，則為宣傳與造型需求，期望透過較強的集中、提托效果，讓體態曲線更顯完美。

但在日常生活上，邵雨薇則會選擇輕盈自然，卻又不失性感魅力為首要考量。她笑稱：「黛安芬真的很懂女生！能夠針對不同穿搭需求提供選擇，讓每個女生都能找到適合自己身型的內衣跟打造不同效果，讓我心動到整個系列都想全打包。」

張榕容則笑稱自己是個十足貪心的內衣控：「我非常喜歡設計精美的內衣。日常生活時會把...
張榕容則笑稱自己是個十足貪心的內衣控：「我非常喜歡設計精美的內衣。日常生活時會把握機會穿有蕾絲點綴、較知性時尚的款式。現在我身上穿的這款花漾水感動，這種精緻的刺繡蕾絲就是我平時會購入的款式！」 圖／黛安芬提供
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人氣女星邵雨薇身穿黛安芬全新「花漾水感動美背款」， 展現精美刺繡蕾絲設計。 圖／...
人氣女星邵雨薇身穿黛安芬全新「花漾水感動美背款」， 展現精美刺繡蕾絲設計。 圖／黛安芬提供
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