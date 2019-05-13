德國百年內衣春夏新款眾女星追捧 深V款、美背款熱夯

2019-05-13 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



德國百年內衣品牌黛安芬今夏發表全新「花漾水感動」系列內衣，這個升級自經典熱銷水感動系列的新款內衣，已在演藝圈引起多位女星追捧，影后張榕容透露最愛深V款，人氣女星邵雨薇則喜歡美背款，巧妙透露二人私下如何選購內在美，為自己的自信加分。

張榕容指出，自己在內衣挑選上可說是「公私分明」。她表示平常在拍攝工作時，為了配合戲服與動作要求，會選擇無痕或滑順罩杯設計，且顏色上會以黑或裸膚色為主。

不過褪下專業演員的角色後，張榕容則笑稱自己是個十足貪心的內衣控：「我非常喜歡設計精美的內衣。日常生活時會把握機會穿有蕾絲點綴、較知性時尚的款式。現在我身上穿的這款花漾水感動，這種精緻的刺繡蕾絲就是我平時會購入的款式！」

鮮少分享內在美挑選心得的邵雨薇則表示，作為演員，時間工作常且活動量較大，會以舒適為主要考量。而作為歌手，則為宣傳與造型需求，期望透過較強的集中、提托效果，讓體態曲線更顯完美。