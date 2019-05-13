純銀造的絲巾與盔甲！愛馬仕春夏珠寶太酷了

2019-05-13 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



用如純銀和玫瑰金等堅硬的金屬，打造柔軟的絲巾？愛馬仕春夏推出的珠寶系列，全新的Farandole系列就是這麼特別。珠寶部門創意總監

Pierre Hardy認為形狀為萬物之根本，本季的設計以精湛的工藝呈現金屬與形體之間密不可分的關係，除了Farandole 系列以錨鍊、鍊帶、鍊結與環圈為創作元素，組成平放時猶如一條絲巾的別緻項鍊，還有彷彿盔甲般的Amazone Hermès系列，以及配戴方式多元巧妙的愛心造形

Vertige cœur系列，在傳統與創新間汲取平衡。