純銀造的絲巾與盔甲！愛馬仕春夏珠寶太酷了
用如純銀和玫瑰金等堅硬的金屬，打造柔軟的絲巾？愛馬仕春夏推出的珠寶系列，全新的Farandole系列就是這麼特別。珠寶部門創意總監
Pierre Hardy認為形狀為萬物之根本，本季的設計以精湛的工藝呈現金屬與形體之間密不可分的關係，除了Farandole 系列以錨鍊、鍊帶、鍊結與環圈為創作元素，組成平放時猶如一條絲巾的別緻項鍊，還有彷彿盔甲般的Amazone Hermès系列，以及配戴方式多元巧妙的愛心造形
Vertige cœur系列，在傳統與創新間汲取平衡。
全新 Farandole系列，以金屬巧造錨鍊，在緊密有序的銀鍊間點綴較大的環圈，而其中更巧妙「織入」結構細密的柔軟細銀鍊，而每個環節與鍊戴皆經過精心拋光組裝，讓項鍊在平放時呈正方形，彷彿品牌最著名的方形絲巾，而配戴起來則有如一幅裱框的畫作藝術 。以現代女騎士獨立精神與女性魅力為創作對象的Amazone Hermès系列，手工拋光整飾整片的深灰銀片，將之雕塑成圓弧形的胸飾與手鐲、其線條更巧妙勾勒出代表品牌的 H 字形。純銀或金質的Vertige cœur 有別於一般愛心造形珠寶，無限延伸的造型代表了永恆，讓愛心戒指或手環配戴起來彷彿成為身體的一部份，可單指或雙指配戴，也可反戴或將尖端轉至上方穿戴。
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