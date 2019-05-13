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「寵妻魔人」修杰楷：幫妻女買衛生紙都覺得幸福

2019-05-13 11:29經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

以「寵妻魔人」形象，在兩岸三地圈粉無數的修杰楷，近日自曝10年前愛耍酷、瘋跑車，但現在卻是為妻女買衛生紙，都覺得幸福。

擁有好形象的修杰楷代言接不完，近來再獲邀擔任知名家用衛生紙品牌代言人，也接下 #10YearsChallenge考驗，驚異於10年前後雖然外貌凍齡幾無改變，但整個內心世界與生活已大不相同，赫然發現自己早已進入凡事以家人為主的生活秘境，並樂此不疲，羨慕死身旁一堆朋友。

就連修杰楷自己都大感驚訝，他說，現在的他在面臨許多生活選擇情境時，心態已與10年前那位個性很ㄍㄧㄣ、愛酷帥、瘋跑車的仁兄大不相同，「以前是一人吃飽全家喝足，現在則覺得能下廚煮一桌好菜餵飽家人，就是最幸福的事」。

一放假就帶著一家人到戶外親近大自然的修杰楷表示，結婚生子後的生活多了許多層次，回顧曾經走過為夢想成就打拚的第一個層次、追求更多物質享樂的第二個層次，現在的他更享受與摯愛家人親密共處、舒服自在的「第三層生活」，並對為愛選擇的暖爸人生甘之如飴。

據了解，修杰楷這次與知名衛生紙品牌的合作可說是一拍即合，主因除了是該品牌所提出的為愛選擇概念與他的真實生活高度契合之外，也因為該品牌三層衛生紙柔軟厚實的特性成功幫他收服家中寶貝。

修杰楷透露，現在咘咘和Bo妞正值學習如廁的階段，三層衛生紙柔軟細緻的觸感，厚實不易擦破的特性，讓寶貝們對於自己上廁所這件事建立正面的觸感印象與興趣，讓修杰楷與小公主們可以輕鬆愉快的體驗學習樂趣。

此外，根據舒潔的調查也發現，國內親子家庭消費者對於能帶來更柔軟觸感、厚實的三層頂級衛生紙接受度頗高，去年一整年品牌平均每秒就賣出1.3包三層衛生紙，換算下來可疊出831座101大樓。

自即日起至6月底止，舒潔也推出相關優惠活動，消費者於全國各大通路購買舒潔頂級三層抽取衛生紙全系列，不限規格與數量，皆可前往「為愛選擇—觸動第三層生活」活動網站(http://sujay-event.tw/3ply2019/)，依照指示完成登錄即可獲得第一重買就送好禮—「愛奇藝7天VIP會員序號」，限量10萬份，數量有限，送完為止。此外，活動期間前往指定通路購買舒潔三層抽取衛生紙全系列，還可獲第二重加碼抽獎資格，有機會抽中免費衛生紙一年份等大獎。

修杰楷透露，現在咘咘和Bo妞正值學習如廁的階段，三層衛生紙柔軟細緻的觸感，厚實不...
修杰楷透露，現在咘咘和Bo妞正值學習如廁的階段，三層衛生紙柔軟細緻的觸感，厚實不易擦破的特性，讓寶貝們對於自己上廁所這件事建立正面的觸感印象與興趣。 圖／舒潔提供
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