蔬果雕神靈活現 柯豐富抱回香港國際美食大賽銀牌

2019-05-13 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



從小喜歡捏麵和果雕的樹德科大應用設計研究所一年級學生柯豐富，今年以民間玉皇大帝等神祇為題材的「九五至尊、君臨天下」作品在2019香港HOFEX國際美食大賽抱回銀牌，他的技法融合學院派與傳統工藝，為台灣蔬果雕刻工藝走出一條新路。

「香港HOFEX國際美食大賽」是國際認證賽事，今年有近20個國家參賽， 藝術類作品150組以上。柯豐富這次參賽的作品運用芋頭及南瓜為食材，結合中西技法，呈現玉皇大帝輕駕龍椅君臨天下，眾仙齊聚的意境，博得評審青睞。

柯豐富說，這次作品是以玉皇大帝做為主體，另雕出左司儀、右禮儀、仙女獻花、仙女舞樂、姜上、引路童子、太白金星等16位人物，兩兩成組，另成情境。以往他做蔬果雕，都是憑感覺，後來在蘇中和等老師啟發下，開始融合西方的結構設計，算是大膽的嘗試。

樹德科大動畫與遊戲設計系暨電競產業管理學士學位學程主任的蘇中和表示，柯豐富本身擅長泥塑及雕刻等技巧，他的碩士論文又研究跨領域藝術創作，融會貫通應用在蔬果雕刻技藝上，能讓作品更加藝術化。