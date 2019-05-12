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新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

循環經濟動手做 海塑垃圾變身伴手禮

2019-05-12 19:34聯合報 記者鐘聖雄╱即時報導

呼應聯合國「全球永續發展目標」（SDGs）中的「循環經濟」概念，「廢青不廢」創辦人楊芳宜除推廣環境知識外，也強調實踐重要性。她今天受邀在 2019 亞太社企高峰會中，以「未來的化石─海塑」為題召開工作坊，邀請民眾利用海洋塑膠垃圾製作禮物，讓垃圾變身循環經濟一環。

起針、鉤線，工作坊的學員們目不轉睛地盯著手中的線材與鉤針；差別在於，他們拿的不是毛線，而是楊芳宜與同伴們利用廢棄塑膠袋特製的「塑膠線」。就連他們的鉤針，也是用廢棄衛生筷改造而成的。楊芳宜大學時主修設計，唸書時為了作作品，常耗費許多材料，無形中製造浪費，如今她們將塑膠垃圾轉化為再生材料，創作時不再增加環境負擔。

楊芳宜強調，其實塑膠有很多好處，在醫療領域不可或缺，也讓窮人能負擔得起衛生又便宜的飲用水與食物，唯獨「塑膠袋」的發明是天大錯誤，導致人類貪圖方便而忽略環境，丟棄時也變得沒有責任，衍生許多後果，所以她們在推動永續概念時，不但呼籲大家要重視「價值」剩餘「價格」，也特別針對塑膠袋進行再利用，以藝術方式落實循環經濟。

「我常用一個『從櫃子到櫃子』的收納故事，來說明我正在做的事情。」楊芳宜說，有一次她打開廚房櫃子，發現裡面有大量不敢丟棄，卻也不知如何再利用的塑膠袋，後來她將塑膠袋剪成線狀，利用編織方式作成藝術品，甚至是實用的線材收納器等。如今，她的櫃子裡雖然還是有塑膠，但已經從塑膠袋變成藝術品。

2017年，楊芳宜認為青年的創意能為環境保護發揮巨大力量，於是成立「廢青不廢」，邀請更多同伴一起創作。她們從設計出發，將廢物料、軟木塞、塑膠袋作為素材，並在創作時納入循環經濟理念，思考「共同受益」的可能性，而不是只讓賣東西的人得利。

「我們現在做的事情，不論工作坊教學或設計，都是希望更推『不廢』的能量。」楊芳宜說，

資本主義導致人們重視「價格」勝於「價值」，但她研究永續議題後，發現重點在於改變人們的價值觀，各種問題才有解方，「最後真正有關聯的是不廢的能量，所以廢人不廢的 Logo 是平衡，左邊有工廠開發，右邊是環境，要講我們怎麼去平衡忙碌的社會，和天然的生活，只有改變價值觀，才能永續。」

教學影片：

https://www.youtube.com/watch?v=cF5TdyXFNnE

https://www.youtube.com/watch?v=sQFFRBYYChA

https://www.youtube.com/watch?v=iNSf4ihGAKY

呼應聯合國「全球永續發展目標」（SDGs）中的「循環經濟」概念，「廢青不廢」創辦...
呼應聯合國「全球永續發展目標」（SDGs）中的「循環經濟」概念，「廢青不廢」創辦人楊芳宜除推廣環境知識外，也強調實踐重要性。她昨天（5/12）受邀在 2019 亞太社企高峰會中，以「未來的化石─海塑」為題召開工作坊，邀請民眾利用海洋塑膠垃圾製作禮物，讓垃圾變身循環經濟一環。記者鐘聖雄／攝影
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雖然多數工作坊成員來不及將手中的塑膠線變身為伴手禮，但楊芳宜認為：「手作就是慢慢...
雖然多數工作坊成員來不及將手中的塑膠線變身為伴手禮，但楊芳宜認為：「手作就是慢慢來，我們推永續時很希望帶給大家的，就是不廢的能量轉換⋯⋯重點是不要放棄。」記者鐘聖雄／攝影
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記者鐘聖雄／攝影
記者鐘聖雄／攝影
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雖然多數工作坊成員來不及將手中的塑膠線變身為伴手禮，但楊芳宜認為：「手作就是慢慢...
雖然多數工作坊成員來不及將手中的塑膠線變身為伴手禮，但楊芳宜認為：「手作就是慢慢來，我們推永續時很希望帶給大家的，就是不廢的能量轉換⋯⋯重點是不要放棄。」記者鐘聖雄／攝影
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雖然多數工作坊成員來不及將手中的塑膠線變身為伴手禮，但楊芳宜認為：「手作就是慢慢...
雖然多數工作坊成員來不及將手中的塑膠線變身為伴手禮，但楊芳宜認為：「手作就是慢慢來，我們推永續時很希望帶給大家的，就是不廢的能量轉換⋯⋯重點是不要放棄。」記者鐘聖雄／攝影
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2017年，楊芳宜認為青年的創意能為環境保護發揮巨大力量，於是成立「廢青不廢」，...
2017年，楊芳宜認為青年的創意能為環境保護發揮巨大力量，於是成立「廢青不廢」，邀請更多同伴一起創作。她們從設計出發，將廢物料、軟木塞、塑膠袋作為素材，並在創作時納入循環經濟理念，思考「共同受益」的可能性，而不是只讓賣東西的人得利。記者鐘聖雄／攝影
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起針、鉤線，工作坊的學員們目不轉睛地盯著手中的線材與鉤針；差別在於，他們拿的不是...
起針、鉤線，工作坊的學員們目不轉睛地盯著手中的線材與鉤針；差別在於，他們拿的不是毛線，而是楊芳宜與同伴們利用廢棄塑膠袋特製的「塑膠線」。就連他們的鉤針，也是用廢棄衛生筷改造而成的。記者鐘聖雄／攝影
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塑膠袋
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