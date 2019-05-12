林予晞大秀白皙長腿 「與惡」宋喬平原來那麼性感！

2019-05-12 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



無論正式或休閒場合，俐落率性的西裝外套都是許多人喜愛的單品之一。而隨著夏季的到來，淺色系、輕薄面料的款式成了最受歡迎的寵兒，中西女星紛紛以薄西裝外套搭配出清爽舒適的造型。

在今年備受熱議的台劇《我們與惡的距離》中飾演賈靜雯妹妹「宋喬平」的女星林予晞，受台灣Club Monaco之邀，以春夏系列商品穿搭出清新質感，呼應品牌本季將焦點放在能於不同季節中互相混搭的重點配件，追求不失設計巧思的簡約剪裁與輕鬆氣息。淺灰藍色的刷紋西裝外套搭配高腰短褲、白上衣，簡簡單單的3大單品組合最適合台灣炎熱的夏季，也展現和劇中溫柔婉約性格截然不同的率性瀟灑姿態。