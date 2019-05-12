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法鼓山慶母親節 國館廣場遇見吃飯禪走路禪

2019-05-12 13:40聯合報 記者何定照╱即時報導

今天是母親節，正好是農曆4月8日佛誕日，法鼓山今早9時起邀請全家歡度「心靈環保家庭日」，一起到國父紀念館廣場體驗浴佛、禪修、敲鐘、鈔經、欣賞節目演出、環保手作等，通關還可兌換點心輕食，活動到下午4時。

法鼓山每年都在母親節舉辦佛誕日、心靈環保家庭日慶祝，讓民眾在禪法中體會家庭恩情與人間喜悅。今天早上在法鼓山方丈和尚果暉法師舉行祈福儀式後，逾兩千位民眾有的行禪，有的到各攤位體驗各種活動，趣味又具禪意，還非常環保。

像活動中可學習「走路禪」、「吃飯禪」、「八式動禪」及各種「生活禪」，遊戲者須用棒子夾螺絲圈形成金字塔狀，考驗「如如不動」；父母也可與孩子畫下禪繞畫祝福卡，從一筆一畫的過程，練習專注靜心。

法鼓山著名的除夕撞鐘，民眾也可現場體驗，吸引眾人排隊撞鐘祈福。向來最具人氣的小豬親子組與小熊造型輕黏土製作，吸引許多親子排隊，一一在筆套上黏貼可愛的小豬、小熊，開心帶回家。

現場也備有素油飯、杯子蛋糕、愛玉、粉圓、水果等21種美味餐點，民眾只要在攤位一一通關，就可享用。不過民眾須自備環保杯筷，以達環保愛地球之效，現場也有玉米製的容器，非一般塑膠，可回收再利用。

法鼓山表示，歡迎大家共來體驗，學習活潑多元的禪法，一起實踐生活環保、禮儀環保、自然環保和心靈環保。

法鼓山邀請全家歡度「心靈環保家庭日」，一起到國父紀念館廣場體驗浴佛、禪修、敲鐘、...
法鼓山邀請全家歡度「心靈環保家庭日」，一起到國父紀念館廣場體驗浴佛、禪修、敲鐘、鈔經、欣賞節目演出、環保手作等。記者何定照／攝影
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法鼓山邀請全家歡度「心靈環保家庭日」，一起到國父紀念館廣場體驗浴佛、禪修、敲鐘、...
法鼓山邀請全家歡度「心靈環保家庭日」，一起到國父紀念館廣場體驗浴佛、禪修、敲鐘、鈔經、欣賞節目演出、環保手作等。記者何定照／攝影
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法鼓山邀請全家歡度「心靈環保家庭日」，一起到國父紀念館廣場體驗浴佛、禪修、敲鐘、...
法鼓山邀請全家歡度「心靈環保家庭日」，一起到國父紀念館廣場體驗浴佛、禪修、敲鐘、鈔經、欣賞節目演出、環保手作等。記者何定照／攝影
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親子母親節紀念館
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