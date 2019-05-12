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義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

看劉霞娃娃哭泣吶喊 聽阿信為你演奏

2019-05-12 13:09聯合報 記者何定照╱即時報導

台北公立美術館近來有不少好展覽，從台北當代藝術館到台北市立美術館，館館值得你待一整個下午，沿著不同展覽動線細細觀賞。

當代館近來最著名的就是「呼吸鞦韆—劉霞、蔡海如聯展」，劉霞身為諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子，自己也是藝術家，在劉曉波1996年至1999年遭勞改時期，運用有著成人臉孔的嬰兒娃娃放在不同場域來攝影，藉由娃娃們彷如吶喊掙扎、恐懼暴怒的詭異樣貌，彷彿反映出自己與丈夫的際遇，也是所有自由遭剝奪者的心聲。

這些攝影首次曝光，是藝術家艾未未為劉霞在北京辦展。然而劉曉波於2010年獲諾貝爾獎後，劉霞作品就被禁止在中國公開展覽，僅在私人場合或網路呈現。之後，法國政治學者蓋．索門（Guy Sorman）收藏這些作品，並於2011年10月在巴黎首次國際公開展出，此次首次來台，即是從法國空運來台，非常難得。

同樣難得的是，劉霞作品並非獨立展出，而是與台灣白色恐怖受難者家屬、藝術家蔡海如作品聯展，合稱「呼吸鞦韆」。當代館指出，此名是引用2009年諾貝爾文學獎得主羅馬尼亞作家荷塔．慕勒書名，該書描寫二戰後被囚禁於蘇聯勞改營中的囚犯，在勞役生活中生命只剩下呼吸，以使人體服從於一種節奏的擺動，保持存在感，這即是「呼吸鞦韆」。

對應劉霞作品，蔡海如巧妙藉著40多盆綠意盎然的黃金葛植栽組成的《生命之花》裝置，藤蔓間交錯放置小小玻璃瓶，每個瓶內都有取自《獄外之囚：白色恐怖受難者女性家屬訪問紀錄》中家屬心聲的紙捲。觀眾可坐在藤蔓間木凳細讀，在《生命之花》延伸出窗外代表自由的情境中，體會不同時空遭受政治苦難者的處境與最終的釋放。展至5月26日。

同在當代館，也有設計師方序中邀請五月天樂團貝斯手瑪莎擔任音樂總監的《查無此人—小花計畫展》，展覽邀請林強、阿信、魏如萱、茄子蛋、宇宙人、家家、劉若英等11組歌手和國內外10組藝術團隊共同創作多媒體影音裝置，話題十足。

例如五月天主唱阿信和來自日本的明和電機合作，後者以全新製作發表的七款木製迷你樂器書「文庫樂器」跨國為阿信伴奏，現場兩組樂手螢幕面對面同時演奏，吸引不少粉絲駐足；歌手家家翻唱順子1997年的《回家》，配上香港藝術家曲倩雯的錄像裝置，觀眾可躺在展間懶骨頭上聆聽，別有風味。展至7月7日。

諾貝爾和平獎得主劉曉波之妻劉霞與台灣藝術家蔡海如合作《呼吸鞦韆》，圖為劉霞作品。...
諾貝爾和平獎得主劉曉波之妻劉霞與台灣藝術家蔡海如合作《呼吸鞦韆》，圖為劉霞作品。記者何定照／攝影
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當代藝術館小花計畫展中，歌手家家和香港藝術家曲倩雯合作《回家》，觀眾可躺在地上懶...
當代藝術館小花計畫展中，歌手家家和香港藝術家曲倩雯合作《回家》，觀眾可躺在地上懶骨頭觀賞。記者何定照／攝影
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當代藝術館小花計畫展中，五月天樂團主唱阿信和日本明和電機團體合作《隱形的紀念》。...
當代藝術館小花計畫展中，五月天樂團主唱阿信和日本明和電機團體合作《隱形的紀念》。記者何定照／攝影
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劉霞藝術家諾貝爾獎
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