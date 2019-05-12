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面膜敷對了嗎？ 皮膚科醫師提醒「四不」

2019-05-12 13:04聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

許多女性透過敷面膜來保養，母親節也有不少民眾會送媽媽面膜作為禮物。一位女性看到電視購物推銷，聲稱有多重效果的面膜，下訂之後到一整箱，她先試敷一片之後覺得還不錯，沒想到過了7天鑑賞期再使用，敷上之後竟然全臉過敏，只好找皮膚科醫師求救。

皮膚科醫師表示，面膜不是一體適用所有人的膚質，同一人在不同時間點敷面膜，也有可能因環境（如季節因素）或身體疲勞程度等因素，而出現過敏狀況，提愛美民眾敷面膜前應掌握「四不秘訣」，才能讓皮膚獲得敷面膜的好處。

收治患者的馬偕皮膚科兼任主治醫師黃靜雯指出，在電視購物買保養品，常因特價促銷，一次送來一大箱，該名患者看了電視推銷而購入面膜，沒想到第一次用沒問題，第二次用卻全臉過敏，嚇得她再也不敢使用，還說「自己用都過敏，我也不好意思送人」，再加上已過退貨鑑賞期，面對一大箱面膜不知如何是好。

面膜不是「拿來就敷」，黃靜雯表示，常提醒皮膚較敏感的患者要注意敷面的「四不」，包括：

1. 換季時不要敷：

季節交替時期皮膚容易乾燥或出油，不少女性會勤敷面膜保養，但皮膚敏感者換季時更容易出現過敏現象，在這季節敷面膜，尤其是使用到新買入手、過去沒敷過的面膜，因皮膚不適應面膜成份，很有可能導致皮膚不適，嚴重可能出疹子、紅腫、發炎等。黃靜雯建議，若在季節交替、臉部肌膚與平時狀況不太一樣時，盡量少敷面膜，尤其是過去從未敷過的面膜，以免導致臉部過敏。

2. 曬傷時不要敷：

曾有患者在出國旅行時曬傷，卻在乾燥的機艙內為了保濕而敷上在免稅店新買的面膜，結果導致臉部更加紅腫來求醫。黃靜雯說，使用過去沒敷過的面膜及乾燥的環境中，都需要特別注意，而很多女性以為曬傷時可透過面膜來保濕，但在曬傷時敷面膜會讓已受傷的皮膚受到更大刺激，而導致過敏。

3. 添加成分過多的不要敷：

如敷上成分過多的面膜導致過敏，會不清楚到底是哪一種添加物誘發皮膚過敏，因此黃靜雯建議，選擇面膜應選添加成分在5種以內的，添加物愈單純的面膜愈好，最好能選擇單方植物萃取成分。

4. 宣稱有神奇效果的不要敷：

敷完面膜後皮膚比較水嫩、較亮都是正常，但如果宣稱敷完之後「水嫩到透光」，或是一種面膜宣稱同時有清潔、保濕、美白、抗老、鎮靜的多種效果，就要有警覺心。黃靜雯表示，面膜若宣稱有超神奇效果，有可能加了類固醇，長久使用可能會導致皮膚變薄甚至萎縮，對於皮膚會是永久的傷害，因此對於宣稱神奇或多種功效面膜要特別當心。

敷完面膜後皮膚比較水嫩、較亮都是正常，但如果宣稱敷完之後「水嫩到透光」，或是一種...
敷完面膜後皮膚比較水嫩、較亮都是正常，但如果宣稱敷完之後「水嫩到透光」，或是一種面膜宣稱同時有清潔、保濕、美白、抗老、鎮靜的多種效果，就要有警覺心。本報資料照片
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黃靜雯醫師提醒敷面膜的「四不」，減少皮膚因敷錯面膜而導致過敏。記者劉嘉韻／攝影
黃靜雯醫師提醒敷面膜的「四不」，減少皮膚因敷錯面膜而導致過敏。記者劉嘉韻／攝影
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面膜患者皮膚科
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